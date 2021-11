Rosszindulatú daganatot találtak Varga-Damm Andreánál, Facebookon üzent a politikus

Daganatos betegséggel műtötték meg Varga-Damm Andrea országgyűlési képviselőt. Az egykor jobbikos, most függetlenként dolgozó politikus fontos üzenetet küldött mindenki számára.

A képviselőnő a közösségi oldalán számolt be kedden betegségéről és műtétjéről, most pedig megosztotta a nyilvánossággal azt is, hogy kezdődött, hogyan alakult ki nála a rosszindulatú daganat – írja a Blikk.

Ezt írja egyebek mellett:

Betegségem triviális jelekkel kezdődött, egy vírus okozta gyulladás hozta létre a rosszindulatú daganatot. Ha nem járt volna nagy fájdalmakkal, talán elbagatellizáltam volna, kezelgettem volna magam, s nem lehetett volna utána már segíteni. Kérek mindenkit, nagyon figyeljen magára. Akár a legapróbb elváltozásra is. Figyeljünk egyúttal egymásra is, hiszen egy romló kedélyállapot, egy fokozódó fáradékonyság, valamilyen korábban nem tapasztalt testi jel is utalhat komoly betegségre. Iszonyatosan rohanóvá vált az életünk, alig figyelünk magunkra és a szeretteinkre, közben a mindennapi stressz csak fokozza a betegségek kialakulását.

