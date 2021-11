Riasztás van érvényben az ország déli részén a villámlások miatt

Ritkának mondható a novemberi zivatar, valamint 20 foknál melegebb sincs túl gyakran ilyentájt, de a csütörtöki nem egy szokványos nap lesz időjárási szempontból.

Fotó: met.hu

Erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző eleinte sokfelé esővel, záporral, a front mentén és előterében zivatar sem kizárt – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

Több helyen jelentős mennyiség is eshet. Délutántól északnyugat felől már vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet, kisebb záporok még lehetnek, de egészen keletre szorul majd a csapadék. A déli, délkeleti szél több helyen megerősödik, délkeleten viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 23 fok között alakul, északkeleten ennél is hűvösebb lehet. Északnyugaton már a délelőtti órákban beállhat a maximum-hőmérséklet. Késő estére 5 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Szöveges figyelmeztető előrejelzés:

Az érkező hidegfront hatására előbb a Dél-Dunántúlon, majd napközben az ország középső részén, illetve délkeleten fordulhat elő az eső és zápor mellett zivatar is. A déli szél a délkeleti területeken a délelőtti és kora délutáni órákban viharossá (60-70 km/h) is fokozódhat, majd a délutáni óráktól csillapodik a légmozgás. Legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Balassagyarmat és Baja-Ózd vonalak közötti területeken 10 mm-t, helyenként akár 20 mm-t megközelítő vagy meghaladó csapadékösszeg is lehetséges. Délkeleten a péntek reggelig lehulló csapadék mennyisége a 20 mm-t is meghaladhatja.