Az Együtt elnöke a Facebook-oldalán jelentette be, hogy betegsége miatt most egy ideig szünetelnek a YouTube-videó is.

Fotó: Juhász Péter/Facebook

Juhász Péter a közösségi oldalán számolt be róla, hogy elkapta a koronavírust. Egészen pontosan ezt írta:

Megtalált a covid. Ezért egy ideig szünetelnek az adások. Készülnek közben anyagok, be fogjuk hozni a lemaradást. Vigyázzatok magatokra!



Forrás: Hírklikk.hu