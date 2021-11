Stummer János szerint száznál több embert figyelhetett meg a kormány a Pegasus-kémszoftverrel

Az a nagy kérdés, hogy ezt milyen jogcím alatt tették meg és mikor. A szerződés a szoftverről jelenleg is érvényben van az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke szerint.

A 24.hu cikke szerint vasárnap a Partizán videócsatorna Spartacus című műsorában arról beszélt Stummer János jobbikos országgyűlési képviselő, a parlamenti nemzetbiztonsági bizottság elnöke, hogy ő októberben látott először írásos bizonyítékot az izraeli Pegasus kémszoftver megvásárlásáról.

Stummer János és Gulyás Márton a Partizán műsorában

Fotó: Facebook/Stummer János

A kérdés azért lett aktuális, mert az előző héten csütörtökön Kósa Lajos fideszes honatya, a parlamenti honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke a kormány több hónapos hallgatását törte meg azzal, hogy elárulta: a Belügyminisztérium vett a szoftverből, amelyről a nyáron derült ki, hogy több tucat magyar személyt, köztük újságírót, politikust , ügyvédet, médiatuladonost, de volt kormányzati tisztségviselőt és egy titkosszolgálati tisztet is lehallgathattak a segítségével, gyaníthatóan magyar titkosszolgálati szervek.

Stummer úgy látja, Kósa nem valamilyen stratégia mentén ismerte be az államtitoknak minősülő üzletet, hanem csak bakizott egyszerűen, de így most már ő is megerősíthette, hogy a kormány valóban vásárolt az izraeli kémszoftverből. Azt viszont nem akarta felfedni, hogy melyik minisztérium volt a vevő (korábban VAdai Ágnes DK-s képviselő is arról beszélt, hogy szerinte Kósa téveszthetett, mikor a Belügyminisztériumot nevezte meg vásárlóként).

Stummer arról is beszélt a műsorban, hogy augusztusig csak erősen gyanította a vásárlás megtörténtét, ám októberben már paírt is látott erről. Azt is elárulta, hogy egy élő keretszerződést látott, ám a teljes dokumentációt nem bocsátották a rendelkezésére. A szerződésnek csak a közepét mutatták meg neki, a mellékleteket nem, ezért azt például nem ismeri, hogy milyen pénzügyi vonatkozásai vannak a szoftver használatának.

Arra a kérdésre, hogy pontosan hány embert figyeltek meg a szoftver segítségével, Stummer elmondta Gulyás Mártonnak, hogy birtokában van a pontos számnak, és a műsorban egyszer el is mondta, hogy száz főnél nagyobb az érintettek köre, de azt is hangsúlyozta, hogy nem a megfigyeltek nagyságrendje a lényeg, hanem az, hogy kikkel szemben milyen felhatalmazással és milyen időszakban használták az eszközt.

A képviselő azt is jelezte, hogy levélben fog a kémszoftver gyártójához, az NSO Grouphoz fordulni, miután a cég a 24.hu-nak azt írta válaszlevelében Kósa nyilatkozata után, hogy semmilyen visszaélést sem tolerálnak a szoftver kapcsán, akár a szerződést is felbonthatják. (A szoftvert ugyanis a kormányok csak terrorelhárítási és bűnüldözési célra hasznosíthatnák.)

"Stummer közölte: igyekszik kideríteni, hogy az NSO mit ért visszaélésszerű használaton, hogyan detektálja azt, illetve, ha tényleg detektálnak egy visszaélésszerű használatot, akkor arra az esetre milyen belső protokollal rendelkeznek, hogy meg tudják gátolni"

- olvasható a cikkben.

Forrás: 24.hu, youtube.com/Partizán