Biztonsági céget indítottak Bige László, a vegzált műtrágyakirály fiai

Miközben sorra kapja az ütéseket Bige László, Magyarország egyik leggazdagabb embere, a műtrágyabirodalom céghálója is megmozdult. Bigéék két új kft-t alapítottak, mindkettőt októberben jegyezte be a cégbíróság, és az is közös bennük, hogy nevükben a pajzsra utaló szó szerepel, csak az egyikben latinul (scutum), a másikban görögül (hoplon).

Fotó: MTI Fotó: Bodnár Boglárka

Október 4-én jegyezték be a Bige Scutum Kft.-t, ezt Bige László három fia, Dávid, Zalán és Zoltán közösen alapították. A cég tevékenységi köreinek listája elég hosszú, a kommunikációtól a takarításig sokféle tevékenység szerepel, ezekben annyi változás történt alapítás óta, hogy

a cég fő profilját személybiztonsági tevékenységre változtatták a bejegyzés után néhány nappal.

A cégalapításokról érdeklődtünk a csoportnál, azt válaszolták, nem kell túlgondolni a dolgot, a kft-k azt teszik majd, amit a cégpapírokban megjelöltek. Bige László és cégcsoportja mindenesetre évek óta a hatóságok célkeresztjében áll, az utóbbi hetekben pedig felgyorsulni látszanak az események:

* Nemrég a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt rekordméretű, több mint 11 milliárd forintos büntetéssel sújtotta a csoport hat tagját * Néhány hete kétmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint vesztegetés miatt vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség Bige László és öt munkatársa ellen. * Tavaly más ügyben, de ugyancsak vesztegetés miatt emelt vádat az ügyészség, vagyonelkobzást és két év börtönbüntetést indítványozott Bigével szemben.

Címlapkép: MTI Fotó: Bodnár Boglárka