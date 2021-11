A Kúria átengedett egy fideszes népszavazási kérdést

Arról szól, hogy támogatja-e a választópolgár, hogy a kiskorú gyerekeknek nemi átalakító kezelést népszerűsítsenek.

A Népszava cikke szerint a Varga Zs. András Kúria-elnök vezette tanács helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábbi határozatát, amely a kormány által benyújtott egyik népszavazási kérdését hitelesítette.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint a Varga Zs. Kúria-elnök vezette háromtagú tanács ezt a kérdést hagyta jóvá:

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

A Kúria döntése jogerős, ellene további jogorvoslatnak nincs helye.

A döntést azzal indokolta a tanács, hogy "a népszavazásra javasolt kérdés vizsgálata során figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyértelműség követelményének következetes érvényesítése nem vezethet oda, hogy valamely tárgykört a teljesíthetetlen követelmények megfogalmazása által az NVB vagy a Kúria ténylegesen kizárjon a népszavazásra feltehető kérdések köréből.”

A Népszava érdekességképp megjegyezte cikkében, hogy ugyan Varga Zs. Andrásnak korábban egy perc bírói gyakorlata sem volt, most ebben az ügyben mégis előadói bíróként járt el.

A most helybenhagyott népszavazási kérdés egyike azoknak, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be július 21-én "gyermekvédelmi" népszavazásként – gyaníthatóan azért, hogy az akkortájt kirobbanó lehallgatási botrányról elterelje a figyelmet -, a Kúria pedig mind az öt kérdést hitelesítette 9 nappal később. Ezeket a kérdéseket azonban magánszemélyek és szervezetek is megtámadták, végül az egyik kérdést – "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?" – a Magyar Kétfarkú Kutya Párt beadványa nyomán a Kúria megsemmisítette a hvg.hu korábbi cikke szerint.

Forrás: nepszava.hu, hvg.hu