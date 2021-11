Palkovics bejelentette, jövőre ezermilliárdot kap a felsőoktatás

Jövőre nagy támogatást kapnak a felsőoktatási intézmények, az innovációs és technológiai miniszter szerint a modellváltás jól működik.

Az MTI nyomán arról számolt be az Index, hogy 2022-ben ezermilliárd forintnyi forrásösszeghez jut a felsőoktatás, mivel a kormány stratégiai partnerként tekint a modellváltó egyetemekre.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszédet mond A megújuló felsőoktatás ünnepe című rendezvényen a Veszprémi Petőfi Színházban 2021. november 8-án

Fotó, címlapkép: MTI/Vasvári Tamás

Ezt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, többszörös kormánybiztos mondta el Veszprémben a cikk szerint, ahol arra is kitért, hogy a felsőoktatási intézmények 2014-ben indult modellváltása kezdetben nem volt zökkenőmentes, támadások kísérték, de mára már 21 egyetemen sikeresen megvalósult.

Palkovics szerint a folyamat a finanszírozás átalakítását is jelenti, a felsőoktatási intézmények támogatása jövőre eléri az ezermilliárd forintot. Azt is hozzátette az MTI híre és az Index cikke szerint, hogy jelenleg is dolgoznak azon, hogy az egyetemek 2700 milliárd forintos fejlesztési elképzelései megvalósulhassanak.

Palkovics László elmondta azt is: az új modell elfogadottságát jelzi többek között az is, hogy idén 11 százalékkal többen jelentkeztek a felsőoktatási intézményekbe, mint tavaly és 180 ezer hallgató tanul modellváltó intézményben.

A rendezvényen Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos arról beszélt, az átlakaítás révén minőségi fordulatra és karakteres intézményi profil kialakítására számítanak. Arra is kitért, hogy a reform révén javult az életpálya feltételrendszere, szerinte ez nagy eredmény. Mint mondta, az állam fontos feladata a dolyamatos párbeszéd fenntartása az intézményekkel, a minőségbiztosítás erősítése.

Forrás: index.hu, mti.hu