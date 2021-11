Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje éppen Brüsszelben van, ahol tegnap tartott is egy fórumot.

Fotó: Márki-Zay Péter/Facebook

Márki-Zay szűk kétnapos programra érkezett Brüsszelbe, amelynek keretében találkozni fog négy meghatározó EP-frakció vezetőjével, hat uniós biztossal, civil szervezetek, think-thank-ek képviselőivel – írja a hvg.hu. Az ellenzéki politikus iránti rendkívüli érdeklődésről számoltak be programjának szervezői. A tegnapi fórumon közel kétszázan vettek részt.

Megtisztelő és megható hogy itt lehetek

– kezdte a beszédét Márki-Zay. Visszaemlékezett az előválasztásra, amelyről elmondta, hogy az utolsó héten már számított a későbbi végeredményre. Köszönetet mondott riválisainak is, akiket egyben szövetségeseinek nevezett.

Arról is beszélt, mennyire fontosnak tartja, hogy a a Fidesz-szimpatizánsok és a bizonytalanok számára is vonzó alternatívát nyújtson, így közülük is sokakat meggyőzzön a 2022-es választásokon.

Voltak azonban kevésbé szimpatikus megjegyzései is: amikor Orbán Viktor fiának, Gáspárnak vélt melegségére tett utalásokat említette, a közönség soraiból valaki bekiabálta, hogy „azért az nem volt oké”. Erre Márki-Zay úgy reagált, hogy éppen ez az, amivel sikerült megállítani a Fidesz melegellenes gyűlöletkampányát.

Fasiszta pártállamot építő korrupt Orbán Viktor

– jellemezte a magyar kormányzást, és hozzátette: sokan azért szavaztak rájuk, mert nem volt alternatíva.

Az ország nemzetközi szerepével kapcsolatos elképzelései közül is említett néhányat. Elmondása szerint amint lehet, be kell vezetni az eurót, csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, illetve ha rajta múlik majd, Magyarország lojális tagja lesz a NATO-nak és az EU-nak is.

Hajrá Magyarország, hajrá Brüsszel!

– zárta a beszédet.

Forrás: hvg.hu

