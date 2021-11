Ekkor utalják a nyugdíjasok extrapénzét – három tétel érkezik most egyszerre

November 12-én, pénteken érkezik meg azoknak a nyugdíjasoknak a bankszámlájára a novemberi emelt járandóság, akik oda kérik. Akiknek postás viszi, azoknál a jövő héten fog csengetni.

Mint a 24.hu írja, három tétel jön most egyszerre. A normál illetményen felül év elejéig visszamenőleg megkapják a havi 1,2 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést (az elszállt árak miatt), és jön a nyugdíjprémium is (a nagy gazdasági növekedés miatt). Utóbbi most egységesen 80 ezer forint lesz.

Így végül is durván 100 ezer forint extra pénzt kap az, akinek a járandósága a 150 ezer forintos átlagnyugdíj körül alakul, ő így 250 ezer forint körüli nyugdíjat fog kapni.

Akinek eddig 100 ezer forint érkezett a számlájára, annak most 190 ezer forint körüli összeg fog.

