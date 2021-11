Brutálisan romlott a járványhelyzet Magyarországon, jön az ötödik hullám: Ez történt koronavírus-ügyben csütörtökön

Összefoglaljuk a lényeget a csütörtöki koronavírussal kapcsolatos hírekről.

- Átoltottsági térképet közölt az Operatív Törzs, itt lehet megnézni! Ezek alapján kiderült, hogy milyenek az átoltottsági adatok megyékre lebontva: az oltottak aránya Pest megyében, Fejér megyében és Budapesten a legmagasabb.

- A Heteknek adott interjút Rusvai Miklós, virológus. A szakember a lapnak azt mondta, őt is meglepték a koronavírus-járvány jelenlegi számai, korábban ugyanis azt gondolta, hogy sokkal enyhébb lesz a negyedik hullám. Szerinte az is közrejátszik abban, hogy az egy évvel korábbihoz hasonlóan egyre több a súlyos beteg és az elhunyt is, hogy most a terjedőképesebb delta variáns okozza a fertőzéseket; ráadásul tavaly ilyenkor egy sor járványlassító intézkedés érvényben volt, amit most nem vezettek be.

- Brutálisan romlott a járványhelyzett Magyarországon. Az ECDC ma frissült térképe lényegében hűen visszatükrözi az elmúlt hetekben látványosan romló hazai járványadatokat is. A térképet itt lehet megnézni!

- Miután ma közzétették a koronavirus.gov.hu oldalon az egyes megyék lakosságának átoltottsági adatait, kiderült, hogy Pest megyében a legmagasabb (74,0%), Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legalacsonyabb (59,7%) az oltottak aránya. A Portfolio cikkéből kiderült, hogy azokban a megyékben tombol a járvány, ahol kevesebben kérték az oltást.

- Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón először használta az ötödik hullám kifejezést, és azt is elmondta, hogy az ötödik hullámban már csak azok lesznek érdemben védettek, akik felvették a harmadik oltást.

