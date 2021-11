A kormány ráeresztette a magyarokra a járványt – Hol vannak a korlátozó intézkedések?

A virológus a Heteknek azt mondta, szerinte elkerülhetetlen, hogy a járványt ráeresszék a társadalomra, és ez már történik is, ugyanakkor reméli, hogy amennyiben még rosszabbak lesznek a számok, akkor a kormány bevezeti azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket korábban is alkalmaztak – írja az ATV.



Kép: Pixabay

A szakember korábban ugyanis azt gondolta, hogy sokkal enyhébb lesz a negyedik hullám, több mint 6 millió embert beoltottak és sokan átestek a betegségen. Szerinte az is közrejátszik abban, hogy az egy évvel korábbihoz hasonlóan egyre több a súlyos beteg és az elhunyt is, hogy most a terjedőképesebb delta variáns okozza a fertőzéseket,

ráadásul tavaly ilyenkor egy sor járványlassító intézkedés érvényben volt, amit most nem vezettek be.

Rusvai szerint elkerülhetetlen, hogy a járványt ráeresszék a társadalomra, és ez már történik is.

Nincsen széles körű tesztelés, nincs kontaktuskutatás, nincs megkövetelve a védettségi igazolás, tömegrendezvényeket lehet tartani, maszk nélkül lehet vásárolni. A vírus majdnem szabadon terjed a lakosság körében, fertőz oltottat, oltatlant egyaránt

– magyarázta. Hozzátette ugyanakkor, hogy reméli, hogy a számok további romlása esetén a kormány bevezeti azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket korábban is alkalmaztak már a járványgörbe ellaposítása érdekében.

A szakember egyébként osztályos orvosok beszámolóira hivatkozva azt mondta:

jelenleg 5-7 oltatlanra jut egy oltott azok között, akik lélegeztetőgépen vannak vagy elhunynak.

Forrás: ATV