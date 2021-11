480-as üzemanyagár – jönnek a kút bezárások, és az áremelések

Hétfőtől a kormány 480 forintban maximálja a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti árát. Ugyanis az átlagosan 26, illetve 32 forintos árcsökkentést a kereskedőknek kell kigazdálkodnia a saját hasznuk kárára – számol be róla a pénzcentrum.



Gulyás Gergely arról beszélt, hogy "nem kötelezik a kereskedőket a kereskedésre", és kompenzációt sem kapnak majd a cégek. Így pedig akár az is előfordulhat, hogy a kisebb forgalmú töltőállomásokat ideiglenesen bezárják a hálózatok, hiszen azok alig termelnek profitot, viszont a béreket és a rezsit fizetni kell.

Hétfőtől 480 forinton rögzítik a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti árát – jelentette be Gulyás Gergely a mai kormányinfón. A miniszter kiemelte, az árakat egyelőre 3 hónapra fagyasztják be, aztán felülvizsgálják a helyzetet – tehát az intézkedés február 15-ig fog élni első körben.

A kúthálózatokat ugyanakkor nem fogják kompenzálni, pedig a rögzítés az ő kontójukra megy majd:

ugyanis a miniszter jelezte, hogy az üzemanyagok adómértéke nem fog változni, a rögzítést a kereskedelmi árrés terhére kell megoldani.

Sőt, Gulyás szavaiból arra is lehet következtetni, hogy a kormány akár azzal is számolhatott a döntés meghozatalakor, hogy egyes benzinkutak inkább bezárnak, minthogy rögzített árakon adják az üzemanyagot. A miniszter ugyanis arról beszélt, hogy "a kereskedőt nem lehet arra kötelezni, hogy kereskedjen", és kijelentette: amelyik kút a megadott árnál drágábban adja majd az üzemanyagot, azt be fogják záratni.

Az ügyben kerestük a legnagyobb kúthálózatokat tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetséget, akik egyelőre nem kívántak állást foglalni az ügyben

- vélhetően a hivatalos rendelet megjelenéséig kivárnak.

A csütörtökön érvényes átlagárak szerint ma egy liter benzin 506 forintba kerül, míg a gázolaj literenkénti ára 512 forint a kutakon.

Ez tehát azt jelenti, hogy hétfőtől 26, illetve 32 forinttal fognak csökkenni az árak.

Mivel Gulyás Gergely bejelentése szerint az üzemanyagok adótartalma nem fog változni, így a 480 forintos rögzített árból még mindig az állam zsebébe fog vándorolni a legtöbb pénz, összességében az árnak a fele.

Mindezeket összeadva, a 480 forintos rögzített ár esetében egy liter benzinből 253,7 forint megy az államkasszába, a dízel esetében ez 243,8 forint.

Hivatalosan egyik cég sem árulja el, hogy mekkora árréssel dolgozik, a szakmai berkekből azt lehet hallani, hogy a nagykereskedők 4-5 százalékot szoktak rátenni literenként az üzemanyagokra – ez a csütörtökön érvényes árakon számolva kb. 20-25 forintot jelent.

Ha a kiskereskedőknek kell kigazdálkodnia az átlagosan 26, illetve 32 forintos árcsökkentést – a pálya menti kutak esetében ez nyilván jóval magasabb lehet, de náluk a haszonkulcs is nagyobb –, akkor az gyakorlatilag megeheti a kutak hasznát – az állam pedig nem ad kompenzációt.

Így pedig szélsőséges esetben akár az is előfordulhat, hogy egyes, kisebb forgalmú töltőállomásokat inkább ideiglenesen bezárnak a hálózatok, minthogy az alkalmazottakat és a rezsit is fizessék amellett, hogy a hatósági ármaximum miatt gyakorlatilag nem, vagy alig termel profitot az egység.

Persze, egy benzinkútnak nem csak az üzemanyagon van haszna, hanem az egyéb szolgáltatásokon is (shop, autómosó, kávézó, stb.), úgyhogy az is simán előfordulhat, hogy itt eszközölnek áremeléseket, hogy csökkentsék az ársapka miatti bevételkiesést.

