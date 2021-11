Kiderült, ki a felelős a vakcinák mellékhatásáért – már a negyedik oltás is szóba került

Zacher Gábor Dobson Szabolcs gyógyszerészt látta vendégül Koviduma című műsorában – számol be róla a 168.hu.



Kép: YouTube

Dobson Szabolcs hangsúlyozta a vakcinák engedélyezésével kapcsolatban , hogy

ezek jogi dokumentumok, a betartásuk kötelező, de ezt még az orvosok sem mindig tudják.

Hozzátette, hogy a covid-vakcinák valamelyest megrengették a törzskönyvezési rendszert, mivel több helyen is eltértek a korábban alkalmazott előírásoktól.

Arról, hogy ki tartozik felelősséggel akkor, ha egyértelműen valamilyen elváltozást okozott a vakcina, Dobson Szabolcs azt mondta:

ha az uniós gyógyszerügynökség engedélyezi az alkalmazást, az még nem jár forgalomba hozatali engedéllyel, de az uniós jog alapján ez esetben a felelősség a gyártóé.

A keleti vakcináknál azonban volt egy kisebb csavar ebben Magyarországon. Ugyanis ezek nem uniós engedély, hanem közegészségügyi vészhelyzeti engedélyezés alapján kerültek forgalomba.

Ebben az esetben pedig az államnak kell felelősséget vállalnia

– mondta Dobson Szabolcs.

Zacher Gábor felvetette a harmadik oltás kérdését is, amire Dobson Szabolcs kifejtette, hogy több államban is kísérleteztek mix & match oltással, vagyis azzal, hogy eltérő harmadik oltást adnak be. Ezek jó eredményt mutattak, de ugyanez elmondható a homológ oltásokra, vagyis azokra az esetekre, amikor ugyanazt a vakcinát adják be. Dobson Szabolcs úgy véli,

egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy e két stratégia közül bármelyik jobb lenne a másiknál.

A gyógyszerész arról is beszélt, hogy az oltások alkalmazását állandóan változtatják, finomhangolják a közegészségügyi hatóságok az újabb kutatási eredmények fényében. Ezenkívül folyamatosan terjesztik ki az oltások vészhelyzeti alkalmazását. Szlovákiában volt egy érdekes eset, ott ugyanis az 5–11 éves korosztályban úgy hagyták jóvá a gyermekek oltását a Pfizer-vakcinával, hogy erre az Európai Gyógyszerügynökség nem adott még engedélyt.

Szerinte nem filozófiai, hanem járványügyi kérdés, hogy a gyermekeket be kell-e oltani. Igaz, hogy náluk enyhébbek a tünetek, de a járvány terjedésében az ő beoltottságuk is szerepet játszhat.

Zacher Gábor arra is kíváncsi volt, mit lehet kezdeni azokkal, akiknek nincs ellenanyag-rezisztenciájuk – akár még a harmadik oltás után se. – Mi van mondjuk egy negyedik oltással? Mód és lehetőség van rá? – tette fel a kérdést a toxikológus. Dobson Szabolcs szerint

az arab országokban több helyen felmerült már a negyedik oltás kérdése, elsősorban amiatt, hogy az Európai Unióban nem ismerték el az általuk beadott Sinopharm-oltásokat, ezért sokan be akartak adatni két Pfizer-vakcinát az utazáshoz. Végül azonban nem hagyták jóvá, hogy még kétszer beoltsák őket Pfizerrel, mivel erre nem voltak klinikai vizsgálatok, és veszélyes lehet.

Nem látna túlzott kockázatot egy negyedik oltásban a gyógyszerész, hozzátéve:

az adatok bizonyítják, hogy a harmadik oltásnál sem nőtt a nemkívánatos hatások kockázata. Jó lenne, ha lennének nemzeti ajánlások, hogy az egyes orvosok válláról levegyék a felelősséget.

Zacher Gábor szerint valóban be lehet kerülni kórházba két vagy három oltás után is, de ennek a valószínűsége nagyon alacsony.

A saját klinikai tapasztalatink alapján általában hét-nyolc oltatlanra jut egy oltott beteg az intenzív osztályokon. És hát ez gáz

– tette hozzá a toxikológus.

Forrás: 168

Címlapkép: YouTube