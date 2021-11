A kormány nem a közelgő választások miatt szórja a pénzt – Varga Mihály cáfol

Varga Mihály két elemet említett ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy az amerikai és az európai gazdaságok helyreállása közti különbség látványos. Ennek magyarázata, hogy az USA sokkal erőteljesebb keresletélénkítési politikát hajtott végre – írja a HVG.



A miniszter szerint érdemes szem előtt tartani a 2008-2009-as válság utáni lassú kilábalást is, akkor ugyanis hamar újra fiskális szigor lépett életbe.

Szó sincs arról, hogy a magyar kormány választások előtti költekezést folytatna

- mondta Varga MIhály pénzügyminiszter a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) konjunktúrajelentését bemutató konferencián. A miniszter az előtte felszólaló Dan Bucsa, az UniCredit bank kelet-közép-európai régióért felelős vezető közgazdászának megjegyzéseire reagált.

Varga azt mondta

az újraindulásnak van egy üteme, ennek az ütemnek megfelelően ösztönzi a kormány a gazdaságot.

Ezért nincs szó szerinte választás előtti költekezésről.

Az ösztönzés egyébként jelentős, a kormány összességében ezer milliárd forint fölött hajt végre transzfereket. Csak a gyerekes családok adóvisszatérítése 600 milliárd forint fölötti kiadást jelent az államnak. A kormánnyal mostanában látványosan egyet nem értő, Matolcsy György vezette jegybank szerint a gazdaság már újraindult, további élénkítésre nincs szükség, sőt az több kárt okoz, mint hasznot.

Sávos András, a Kamara elnöke az eredmények bemutatásakor megállapította, hogy a vállalatok többsége már újból elérte a járvány előtti termelési szinteket, főleg az iparban. Ennek köszönhetően még a jó tavaszi értékekhez képest is tovább javult a tagvállalatok hangulata, hároméves csúcsokat döntött most ősszel, amelynek hatására a foglalkoztatási és beruházási szándékok is erős gazdasági bővülést jeleznek.

A saját üzleti kilátásokat nézve leginkább a munkaerőhiány és a munkaköltségek jelentenek kockázatot magyarországi felmérés szerint.

Ez pedig érvényes több más közép- és kelet-európai országra is. A vállalatok csaknem 40 százaléka szerint erősödött a munkaerőhiány az elmúlt egy évben, enyhülést csak 13 százalékuk tapasztalt e téren.

