Az új széria az iPhone 13-as sorozat

Habár a 12-es sorozatnak nem volt túl nagy sikere az okostelefonok piacán, most egy új és igazán izgalmas szériával állt elő az Apple cég. Szeptember 24-én piacra került az iPhone 13-as sorozat, mely az iPhone 13, Pro, Pro Max és Mini változatából áll. Árban még mindig vetekszik a régebbi verziójával, viszont ez a széria sokkal "izmosabb" elődjéhez képest.

Külsőre megegyezőnek tűnhetnek a 12-es sorozattal, viszont ha jobban megnézzük az OLED képernyő fényereje egy év alatt 28%-kal nagyobb lett, valamint a kijelzőből helyet foglaló szenzorsziget pedig 20%-kal kisebb. Belső részben a legfontosabb egység az A15 Bionic chip. Az Apple szerint a hatmagos processzor 50%-kal gyorsabb, mint a “vezető konkurens” megoldása, valamint a grafikai vezérlő pedig 30%-kal jár a konkurencia előtt. A következőkben nézzük meg pontosan milyen tulajdonságokkal rendelkezik az iPhone 13-as széria.

A kijelző mérete az iPhone mini esetében 5,4”, az iPhone 13 és Pro okostelefonnál 6,1”, valamint a Pro Max készüléknél pedig 6,7”. Külső burkolatuk igen strapabíró Ceramic Shield bevonattal van ellátva, mely erősebb bármilyen okostelefon üvegnél. Ötféle színben kaphatóak, ilyen a rózsaszín, kék, éjfekete, csillagfény és product red. Teljesen víz-, por-, és karcállóak. Az IEC 60529-es szabvány szerint IP68-as besorolásúak, ami annyit jelent, hogy legfeljebb 6 méteres mélységig és legfeljebb 30 percig meríthetőek vízbe.

Kijelzőjükre jellemző még, például a Super Retina XDR, HDR kijelző technológia, True Tone, széles színtartomány és az 1200 nites maximális fényerő (HDR). Felbontásuk lehet 2532x1170 (iPhone 13 és Pro), 2778x1284 (iPhone Pro Max), 2340x1080 (iPhone Mini).

Az új széles látószögű kamera több fényt gyűjt be, a “Cinematic Mode”-nak köszönhetően pedig ügyesebben fókuszál, vagyis mindig arra, amire kell. Az akkumulátor üzemidő terén is fontos előre lépésre tettek szert. Az iPhone 13 mini 1,5 órával tovább bírja, mint az iPhone 12 mini. Az alapmodell esetében (iPhone 13) 2,5 óra a plusz üzemidő. Az akkumulátor töltése vezeték nélküli MagSafe és Qi-töltőkkel lehetséges. Feltölthető hálózati adapterről vagy számítógépről USB csatlakozással. A gyorstöltés során akár 50%-os töltöttség is elérhető 30 perc alatt 20 wattos vagy nagyobb teljesítményű adapterrel (ez külön kapható).

Tárhely szempontjából a legolcsóbbak a 128GB-os nagysággal rendelkező darabok ezt követi a 256GB-os okostelefonok és végül újításként 512GB-os verziók. A tárhely nagyságának megfelelően az áruk is így növekszik, ha megnézzük. A legolcsóbb modell nagyjából 300.000 ft környékén van a legdrágább pedig eléri a 680.000 ft-os értéket.

Elegánsabb fémesebb megjelenést kapott ez a széria. A Pro modellek jellemzője a ProMotion ami annyit takar, hogy a képfrissítési ráta 10Hz és 120Hz között változik. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy zökkenőmentesebb, finomabb görgetést és egyéb mozgást biztosít a képernyőn. Amivel még igazán kiemelkednek az iPhone 13-as Pro modellek az alapmodellektől az a kamerarendszer.

A hármas kamerarendszer minden elemén fejlesztettek. A rosszabb fényviszonyok között is jobb fotókat készíthetünk. 2 centimétertől működik a makro mód, 3 szoros zoomra képes a telefotó kamera, ami azt jelenti, hogy 6 szoros zoom van a kamerarendszerben. A széles az ultraszéles, valamint a telefotó kamera is támogatja az éjszakai módot. A képkészítést szoftveres szinten is erősítette az Apple.

A Portré mód továbbfejlesztett bokeh effekttel és mélységállítással van ellátva. A portrémegvilágítás hat effekttel lehetséges, ilyen a természetes fény, stúdiófény, kontúrfény, színpadi fény, monó színpadi fény és a monó high-key fény. Különböző fotografikus stílusokban készíthetünk képeket. A videófelvételek különféle módban készülhetnek, ilyen például a filmszerű mód (kis mélységélességű videók rögzítéséhez), ProRes videófelvétel (4K felbontásban és 30 képkocka/s sebességgel, ez a Pro Max modellnél jellemző), 4K-s videófelvétel, 1080p felbontású HD videófelvétel, Dolby Vision HDR videórögzítés, Quick Take videók.

Az előlapi kamera hasonló tulajdonságokkal bír, mint hátsó társai. 12 megapixeles fotók elkészítését biztosítja, továbbá Retina Flash vakuval is rendelkezik. A portré mód, valamit a filmszerű mód ugyan úgy elérhető, valamint a videófelvételek elkészítésénél is ugyan azok a lehetőségek állnak rendelkezésre, mint a hátlapi kameráknál.

A kapcsolódási módjuk között szerepel például a Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Express Cards energiatartalékolással. A biztonságos azonosítást a Face ID, valamint a TrueDepth kamera biztosítja.

Igazán lenyűgözőnek tűnik az új iPhone 13-as széria a korábbi modellekkel szemben. Ez az idei év egyik csúcstelefon sorozata. Elmondható, hogy az Apple az idei évben is kitett azért, hogy a legtökéletesebb okostelefon modellt megalkossa.

