A színész Veiszer Alinda műsorában jelent meg a Magyar Passió című filmrendezése kapcsán.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az interjú során a rendezés mellett több téma és előkerült, például az, hogy Bereményi Gézát a fideszes Várhegyi Attila tiltotta le a filmezésről. Erre Eperjes egyrészt azt mondta, hogy „Gratulálok, brávó. Brávó. Brávó…”. És bár látszott, hogy megdöbbenve értesült a hírről, még annyit mondott:

bizonyos szempontból nem (rázott meg a hír), de ezt most nem folytathatom.

A telex.hu összefoglalója szerint a beszélgetésben szó esett arról is, hogy Eperjest is politikai alapon tolták félre, illetve hogy Szabó Istvánt is azért kezdték elővenni ügynökmúltja miatt, mert annak idején Eperjes is szerepelt a Rokonokban – írja a 24.hu.

A színész elmondta, hogy a Hídember-beli szerepe után neki azt üzenték, azért nem kap filmszerepeket, mert, mint idézi,

ezeket a fideszes g*-ket nem akarjuk látni.

Eperjes azt nem árulta el, hogy ki üzent neki ilyesmit, de azt elmondta, hogy tudja, ki az illető, és hogy ő már megbocsátott neki.

