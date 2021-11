Vannak kommentelők, akiknek tetszik, amit látnak, van, aki Kádárhoz hasonlítja Orbánt, de a legtöbben csak nem térnek napirendre fölötte.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

November 14-én tartják a Fidesz a XXIX. tisztújító kongresszusát. Az eseményről már tudhatjuk, hogy Orbánt biztosan újraválaszták, illetve azt is, hogy kiderül majd, ki lesz Novák Katalin utódja. Ezek mellett az is kiderült, hogy a Hungexpón megrendezésre kerülő konresszuson csak olyanok vehetnek részt, akik be vannak oltva.

Most pedig Orbán Viktor egyfajta kedvcsináló videót is feltöltött a közösségi oldalára, aminek sok mondanivalója egyébként nincs. A látottakat és hallottakat nehéz szavakba önteni, de az bizos, hogy a Roxette Listen to Your Heart című dalát hallhatjuk, miközben tömegek tapsolják, ölelgetik és puszilgatják Orbánt. Erre aztán a legkülönfélébb megjegyzések érkeztek a kommentszekcióba.

Milyen aktívan nyalakodik a miniszterelnök úr! Csak a herpesz! Mintha a Kádár Jánosról készült filmet látnám... Remélem maszk nélkül. Hát igen…itt sokan a szívükre hallgatnak és nem az eszükre. Nem is tudtam hogy a Fidesz fesztivált meg lehet tartani. Győzni fogunk, másképp nem lehet, mert országunknak vége lesz! Hajrá FIDESZ- KDNP!

De inkább ideteszük, hogy mindenki a saját szemével láthassa:

Fotó: Orbán Viktor/Facebook