"Kondenzcsíknak álcázott méregfelhőről" posztolt a csepeli alpolgármester

Pákozdi József, Csepel alpolgármestere péntek este megosztott egy bejegyzést közösségi oldalán, amiben „kondenzcsíknak álcázott méregfelhőről” panaszkodik egy felhasználó Szolnokon – szúrta ki a 168óra.



Fotó: csepel.hu

A lap az egyik legnépszerűbb összeesküvés-elméletről megkérdezte magát, Pákozdit is, aki azt mondta,

hogy szerinte nincsen tudományosan megcáfolva a chemtrail-elmélet, de leszögezte, hogy ez nem azt jelenti, hogy hisz is benne. Hozzátette, hogy az amerikaiak használtak vegyszeres permetezést a vietnámi háborúban, ezért miért ne lehetne most is alkalmazni azt. Továbbá felhozta, hogy nem tartjuk-e furának, hogy a repülők olykor húznak kondenzcsíkot, olykor pedig nem.