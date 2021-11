Új, ellenálló szupermutáns jelenhet meg – készülnek a tudósok

A koronavírus delta variánsának három alvariánsa is megjelent 2021 júniusában, közülük az egyik, az AY 4.2 nevű változat már többek között Romániában és Lengyelországban is jelen van, de az új vírustörzs már Szlovákiában is felütötte a fejét.



Fotó: Pixabay

Kemenesi Gábor, Junior Prima díjas biológus, víruskutató, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa 168 Órának azt mondta, hogy a történések semmilyen konkrét intézkedést nem követelnek, és egyelőre egy megfigyelés alatt álló variánsról van szó.

A legrosszabb hír egy gyorsan terjedő és egyben immunkerülő »szupervírus« megjelenése lenne. De az új változatok esetében egyelőre nem látjuk, járványügyi jelentőségük egyelőre nincs

– idézi Kemenesi Gábor szavait az Index.

Így egy nap megjöhet a hír, hogy létrejött a „szupermutáns”. Szerencsére a tudósok készülnek erre az eshetőségre is. Olyan részletességgel rajzolták fel a vírus megtapadásáért felelős tüskefehérje térképét, hogy tudjuk, hogy egy következő vakcinába milyen tüskefehérje mRNS-ét kell beépíteni, hogy védjen a szupermutáns ellen is

– magyarázta a tudós.

Forrás: index.hu