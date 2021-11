"Vér fog folyni Orbán miatt. Kivégeztek minket" – a benzinkutasok már elégtételt követelnek

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki Kormányinfóján jelentette be, hogy a kormány az üzemanyagárak befagyasztásáról döntött. Ennek jegyében három hónapig a benzin és a gázolaj ára is egyaránt 480 forint lesz. Az ársapka a 95-ös benzinre és az alap dízelolajra lesz érvényes.

Erről és az árbefagyasztásról már több cikket írtunk, melyeket itt és itt olvashat el, ám arról is szó volt, hogy a GKI szerint mattot kapott a kormány.

A döntéssel kapcsolatban most újabb rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, mely igyekszik megakadályozni, hogy a benzinkutak üzemeltetői esetleg kijátsszák a szabályokat.

A rendelet szerint abban az esetben, az üzemeltető köteles üzemszünetet hirdetni, ha 7 napon belül összesen 48 órán keresztül nem tudja az érintett két üzemanyagfajtával kiszolgálni a vásárlóit.

Ebben az időszakban más kereskedelmi tevékenységet sem folytathat, tehát a shop, kávézó, étterem részre is vonatkozik az üzemszünet.

Arra sincs lehetősége az üzemeltetőnek, hogy más ok miatt hirdessen üzemszünetet, vagy csökkentse a nyitvatartási idejét. A szabályok megszegéséért 100 ezer és 3 millió forint közötti bírságot lehet kiszabni.

Ismételt jogsértés esetén legalább egy napra, legfeljebb fél évre átmenetileg eltilhatják az üzemeltetőt a tevékenység folytatásától.

Több hozzászólás is érkezetett ezzel a kapcsolatban már a közösségi médiában, és sokaknak nem tetszik ez a döntés.

Vér fog folyni, Orbánék nem tehetnek kedvükre tönkre egy szektort, és nem nyomhatják le a vállalkozók torkán a saját akaratukat.

- írta valaki kommentben, aki azt is kifejtette, hogy a benzinár befagyasztása a kormánynak konkrétan nem jelent bevételkiesést.

A rendelet legfontosabb pontjaiban olyanok szerepelnek, mint hogy

ha a töltőállomáson a 480 forintos hatósági áras termékeket nem árulták három hónappal ezelőtt sem, akkor a prémium-üzemanyagot is 480 forintos áron kell adniuk,

Illetve, abban az esetben, ha a maximált árú benzint és gázolajat nem tudják hét napon belül nyitvatartási időben összesen 48 órán keresztül biztosítani, a kútnak üzemszünetet kell hirdetnie, azaz be kell zárnia.

De a töltőállomás a szokásos nyitvatartási idejénél nem lehet rövidebb ideig nyitva.

A rendelet ígérete szerint az ártörvény betartását a NAV ellenőrizni fogja. Amennyiben az adóhivatal szabálytalanságot tapasztal:

első körben 100 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,

majd ismételt jogsértésnél egy időre be is zárathatja az üzemeltető összes kútját, itt a legkisebb büntetési tétel egy nap, a legnagyobb pedig fél év kényszerszünet, az ellenőrzések akár napon belül is ismétlődhetnek, és egy büntetést többször is ki lehet szabni. Ezen felül a pénzbírság és a bezárás egyszerre sújthatja a szabálytalankodó benzinkutat, a bírságot kiszabó határozat ellen nem lehet fellebbezni.

Ebből is látszik, hogy mindenre felkészültek, hiszen már többen jelezték azt, hogy be fogják zárni a kutakat, ám ez a kiskapu továbbra is működni fog, hiszen csak a nyitva tartó kutakra vonatkozik a szabályozás.

Akkor bezárunk, veszteséget nem fogunk termelni, miért nincs kárpótlás, miért nem adnak vissza abból amit már elloptak? Azt gondolják, hogy ebből nem lesz lázadás? Hát nagyon tévednek!

- írta egy másik hozzászóló, aki mint a kommentjéből kiderül egy kis vidéki kút tulajdonosa.

Kivégeztek mindeket, egyszer és mindenkorra, persze három hónap, de nem vagyunk hülyék, jönnek a választások, és majd pont akkor mondanák azt, hogy oké, legyen megint piaci áron, akkor nem 25 forinttal drágulna majd, hanem 35-40 forinttal. Nyugodjatok meg, ez április végig fog tartani. Valamit tenni kell ezek ellen a tolvajok ellen.

- kontrázott rá egy másik.

Ám ha bezárásra kerül sor, akkor ilyen esetekben Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kijelölhet egy másik alkalmas szolgáltatót a benzinkút üzemeltetésére.

Ideiglenesen így a töltőállomás és a tárgyi eszközök a birtokába kerülnek, ha viszont valamilyen kárt okoz az átmeneti üzemeltető, akkor a károkat köteles megtéríteni az eredeti tulajdonosnak.

- fejti ki a rendelet.

Ugyan hivatalosan egyik cég sem árulja el, hogy mekkora árréssel dolgozik, a szakmai berkekből azt lehet hallani, hogy a nagykereskedők 4-5 százalékot szoktak rátenni literenként az üzemanyagokra

ez a vasárnap érvényes árakon számolva kb. 20-25 forintot jelent.

Pletser Tamás, az Erste olajpiaci elemzője szerint, az üzemanyag literenkénti jövedékiadó-minimuma 36 cent (ez 365 forintos euró mellett 131 forint), vagyis a magyar jövedéki adó (120 forint) a forint legújabb kori gyengélkedése idején már a minimumszint alatt van.

Vagyis hivatalosan már nem lehet csökkenteni az adót, hiszen az EU majd felszólít minket, vagy kötelezettségszegési eljárást indít.

Ám a kiskereskedők másképp látják, a havi 20 ezer liternél már több mint fél millió forint a veszteség.

Ha bezárom a kutat, akkor nem égetem a pénzt, majd jól el fogom mondani a két alkalmazottnak, hogy azért vagytok kirúgva, mert ennyire kedves volt a kormány. Jól tudják ők is, kire kell majd szavazni, azaz kire nem.

- kommentálta egy másik tulajdonos egy a 480-as üzemanyagról beszélő fideszes politikus bejegyzése alá.