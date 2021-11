A Mazsihisz tiltakozik, hogy az oltási kampányos plakátokra valakik náci utalásokat írnak

A zsidó szervezet tiltakozik az oltások és a nácizmus bármilyen összemosása ellen.

A 24.hu cikke szerint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) közleményben ítélte el, hogy valakik az oltási kampány plakátjait náci utalásokkal látják el – erről több jelzést is kaptak. A szövetség elítéli azokat a cikk szerint, akik az oltások és a nácizmus között bármiféle párhuzamot vonnak, mert meglátásuk szerint ez méltatlan a Holokauszt áldozatival, túlélőivel, valamint azokkal szemben, akik az egészségügyben naponta küzdenek a járvánnyal.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora arcképével és Az oltás működik, Magyarország működik feliratú egészségügyi, Covid elleni oltást népszerűsítő kampányplakát a főváros IX. kerületében, az Üllői úton.

Fotó, címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László

A szövetség továbbra is arra buzdít mindenkit, hogy a negyedik hullámban is tartsa be a védekezési intézkedéseket és oltassa be magát, ha még nem tette meg. A szövetség a kormány által november végére bejelentett oltási kampányakcióval is egyetért, és az a javaslata, hogy azt terjesszék ki a következő hétre, Hanuka hetére is. A zsidóság ekkor ünnepli a sötétséget legyőző fény csodáját, és abban hisznek, hogy az oltások is segítenek elűzni a járvány sötétségét – olvasható a cikkben.

A Mazsihisz által fenntartott zsidó Szeretetkórház a többi egyházi kórházhoz hasonlóan aktívan részt vesz az oltási programban. A szövetség szerint minél hamarabb el kell érni az optimális átoltottságot, hogy az élet visszatérhessen a normális kerékvágásába. Ez pedig több százezer egészségügyi dolgozó munkája nélkül elképzelhetetlen, akiket a Mazsihisz minden erejével támogat, és ezért is utasít vissza minden őket érő nemtelen támadást – áll a cikkben.

