Álmos Péter a 24.hu-nak adott interjújában beszélt többek között arról, hogy milyen most, a hálapénz kivezetése után a rendszer, illetve hogy mire kell készülni a negyedik hullámban.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Álmos Péter, a MOK alelnöke szerint nem a hálapénz kivezetése, hanem az erőforráshiány miatt van kevesebb műtét, és csakis paraszolvencia nélkül lehet elkezdeni az egészségügy átalakítását. Arról is beszélt, hogy a negyedik hullámban tömeges felmondásra nem, de jelentős orvos- és ápolóhiányra kell készülniük. Sőt, azt is elmondta, hogy bár orvoskamarát az elmúlt két évben kihozták az árnyékból, van még mit tenni – írja a 24.hu.

A lap kérdésére, hogy sikerült-e a két évvel ezelőtti vállalásuk – miszerint jobbá akarják tenni az egészségügyet – ezt mondta:

Egyenesen válaszolva az eredeti kérdésre: most az egészségügy rosszabb, mint amilyen a járvány előtt volt.

Egyszerre sok probléma hat egymásra. Hiányoznak orvosok és szakdolgozók, a járvány miatt elvezénylések vannak, torlódnak a várólisták, a jogviszonytörvény függőben lévő kérdései miatt bizonytalanok a kollégák. Ezeket próbáljuk mérni és jelezni. Legutóbb levelet is írtunk Kásler Miklósnak, kifejtettük az álláspontunkat a hálapénz megszüntetésének hatásairól, miután megkérdezte ezt tőlünk. Azt válaszoltuk, hogy az egészségügy nem most romlott el, csak most válik láthatóvá, hogy mennyire gyenge lábakon áll.