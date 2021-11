Mikor szigorítnak Orbánék? 5325 az új fertőzött 165 beteg elhunyt – tragikusan romlik a helyzet

Annak ellenére, hogy a tájékoztatás szerint, a kormány és az Operatív törzs is figyelemmel kíséri a járványhelyzetet, és amennyiben szükséges további intézkedéseket hoz, nem történik semmi.



Kép: Pixabay

A járvány negyedik hulláma hazánkban is felszálló ágban van, és ki tudja még hol a vége, ugyanis a jelenlegi adatok szerint a beoltottak száma 6 003 414 fő, közülük 5 777 331 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 629 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Tegnap azonban 5323 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 966 167 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 165 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 32 336 főre emelkedett.

5811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 545-en vannak lélegeztetőgépen. Az egészségügyben már elkezdődött az ürítés, ugyanis tegnap már a kórházi helyek 20%-át fel kellett szabadítani, ahogy erről már Kásler is beszélt.

12 093 ágyat kell biztosítani a súlyos koronavírusos betegeknek. Ezen helyek tíz százalékának, 1209 ágynak az intenzív osztályokon kell rendelkezésre állnia. Hét budapesti és 23 vidéki kórházra vonatkozik az ágyak felszabadítása

- derült ki a leveléből még pénteken.

A szakemberek szerint ha valami csoda történne és holnap mindenki elmenne felvenni az oltást, a ma még négy millió oltatlan embernek akkor is csak 3-5 hét múlva lenne védettsége a vírus ellen.

A járványmodellek viszont éppen ekkorra jósolják a negyedik hullám tetőzését.

Arra figyelmeztetettek, hogy valamennyi védekezési eszközt

az oltást, a maszkviselést, a gyakori fertőtlenítést, a gyakori tesztelést, a tünetes betegek azonnali izolációját és egyidejű gyógyszeres terápiáját használni kellene.

Címlapkép: Pixabay