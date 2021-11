Megszólalt a milliárdos: rosszabb a helyzet mint Rákosi alatt

Bige László szerint Orbán sem miniszterelnökként megy nyugdíjba, és a NER-nek hamarosan vége lesz ezzel kapcsolatban adott most interjút melyet a HVG szemlézett.



Kép: RTL

Én éltem egy másik diktatúrában Romániában, ahol a diktátort Ceaușescunak hívták. Most is elmehetnék, de nem vagyok az a feladós típus. Pedig megüzenték nekem, hogy ha elmegyek innen, békén hagynak, akkor nincs probléma. De nem követtem el semmi olyat, amiért menekülnöm kéne innen. Ceaușescut is kivártam, ő sem végezte valami jól, nem volt valami fényes a vége