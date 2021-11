Nem jött be Matolcsy csodafegyvere – brutális mélyrepülésben a forint

Ahogy az októberi kamatemeléskor, most is azonnal 2 forintos ugrás következett be az euróhoz képest – írja az Infostart.



Kép: Pixabay

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 30 bázisponttal 2,10 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot keddi ülésén.

A közlést követően a forint az euróhoz képest gyengülni kezdett,

a közös pénz 366,4 forint közelébe drágult percek alatt, míg a kamatdöntés előtti órákban a 364,4-364,6-os sávban volt.

A múlt havi kamatdöntés ugyanígy gyengítette a magyar fizetőeszközt az euróhoz képest, akkor a monetáris tanács ülése után az addig 359 forintos sávban lévő euró 361 forint fölé drágult.

A gyengülő forint a gazdasági növekedés kilátásait is rontja, erről ebben a cikkünkben olvashat bővebben.

A testület júniusban jelentette be és kezdte meg kamatemelési ciklusát, amely közlése szerint addig tart, amíg az infláció vissza nem tér a fenntartható sávba.

Az alapkamat a mostani emelési ciklus megkezdéséig tavaly július óta állt 0,60 százalékon.

Forrás: infostart

Címlapkép: Pixabay