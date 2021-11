Saját pénzéből viszi az Elk*rtukra az Agrárkamara fideszes elnöke a kollégáit

Győrffy Balázs amúgy fideszes parlamenti képviselő és állítása szerint nem kötelező részt venni az Elk*rtuk című film megnézésén.

A Népszava cikke szerint Győrffy Balázs fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK, Agrárkamara) elnöke a saját zsebéből hívta meg kollégáit az Elk*rtuk című film vetítésére.

Fotó: Facebook/Győrffy Balázs

A laphoz ugyanis eljutott egy "Kedves Kolléga!" megszólítási email, amelyben Győrffy arra kérte a címzetteket, hogy legyenek a vendégei december 9-én, amikor is a fővárosi Cinema City Allee moziban megnézhetik az alkotást. A levélben egy regisztrációs link is szerepelt.

A Népszava megkeresésére a fideszes képviselő elmondta, saját költségén hívta meg a kollégáit, a mozi egyik termét bérelte ki, amely 364 650 forintba került. Ehhez hozzátette, hogy a film vetítésén nem kötelező a részvétel, semmiféle előnnyel, vagy hátránnyal nem jár, ha valaki eljön rá, vagy nem.

Az agrárkamarai elnök azt is elmondta még a lapnak, hogy a politikai nézetei senki előtt nem titkoltak, ez pedig befolyásolja a kulturális ízlését is, ezért is választotta ezt a filmet. Még azt is megjegyezte, hogy ahogy ő, úgy bármelyik kollégája meghívhatja a többi munkatársát egy sörre vagy akár egy lakodalomra.

Forrás: nepszava.hu