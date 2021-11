Márki-Zay: "Mi nem egyik tolvaj helyére másik tolvajt akarunk ültetni, hanem meg akarjuk szüntetni a lopást"

Az ellenzéki pártok nem örülnek, hogy helyet kért a mozgalmának az ellenzéki listán, de van olyan politikus, akit pedig Márki-Zay húzna le arról a listáról. Egy interjúban arról is beszélt, gyermekeit is érik azok a támadások, amik őt célozzák.

A Blikk készített interjút Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi független polgármesterrel, a hét ellenzéki párt által támogatottminiszterelnök-jelölttel.

Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter/videórészlet

A polgármester a lapnak elmondta, városvezetőként nem érdekli, ki melyik pártnak kampányol, van náluk most is Fidesz-aktivista, ám politikai okból senkit nem rúgnak ki – ezen pedig kormányfőként sem változtatna. Mint a lapnak elmondta, a mostani rendszerben is sok a jó szakember, és az csak rosszindulatú feltételezés, hogy ők mindannyian a Fideszhez lojálisak lennének.

Tudjuk azt is, hogy valójában még a Polt Péter vezette ügyészségen dolgozó ügyészek is alig várják, hogy elszámoltathassák végre a bűnözőket

- tette hozzá.

Arról is beszámolt, hogy ellenzéki miniszterelnök-jelöltként nem változott nagyot az élete, testőre sincs, pedig nagyon erőltetnék egyesek. Az biztos, hogy több barátja lett, keresték vállalkozók, de nem kértek tőle semmit – még Bige László sem (a kormány kereszttüzében álló nagyvállalkozó pár napja jelentette be, hogy kicsit megtámogatta Márki-Zay kampányát, és bármennyit kész adni neki).

A gazdasági elit ki van éhezve arra, hogy tisztességes, nem korrupt vezetése legyen az országnak. Semmi egyebet nem akarnak, csak azt, hogy hagyják őket békén. Szerintem Bige Lászlót is azért éri zaklatás, mert egy Fidesz-közeli oligarcha kinézte magának az üzletét. Neki szerintem minden pénzt megér, hogy bukjon meg ez a korrupt rendszer, hisz addig fogják kínozni, amíg el nem adja potom pénzért a cégét

- foglalta össze a helyzetet Márki-Zay Péter.

A polgármester úgy látja, csak Orbán Viktornál működik a hűbéri rendszer, nála nem, Hódmezővásárhelyen sem. A legtöbb megbízást helyben most is fideszesej nyerik, csak a szabad verseny miatt lényegesen olcsóbban teszik ezt meg. Szerinte 12 év alatt olyan előnyre tudtak szert tenni, hogy ők tudják a legjobb ajánlatot adni, és szerinte egyetlen ellenzékinek sem éri meg reénykedni abban, hogy majd a támogatásért cserébe zsíros megbízást kap.

(...) Mi nem egyik tolvaj helyére másik tolvajt akarunk ültetni, hanem meg akarjuk szüntetni a lopást, helyre akarjuk állítani a demokráciát, a jogállamot. Nyilván azok lesznek jobb helyzetben, akiknek eszközeik vannak, lehet, hogy az ország legnagyobb vállalkozóit továbbra is Csányinak és Mészárosnak fogják hívni. Bár ezzel együtt azt is kell látni, hogy az elszámoltatás után már egyáltalán nem biztos, hogy Mészáros Lőrinc lesz a leggazdagabb ember az országban…

Ő azon csodálkozna a legjobban – tette hozzá –, ha a fideszes oligarchák a teljes vagyonukkal el tudnának számolni.

A rezsicsökkentés kérdésére is kitért az interjúban, szerinte a fideszes rezsicsökkentés fenntarthatatlan, mert a világpiaci árak nem állnak meg a határon, és a végén azt az adófizetők úgyis meg fogják fizetni. A megoldást az épületek szigetelésében, a megújuló energiatermelésben és az energiahatékonyságban látja.

A piaci folyamatokba való állami bevatkozást ő tartós jelleggel végtelenül károsnak látja, ezért nem is szállt be abba a kampányba, hogy a kormány fagyassza be az üzemanyagárakat.

Arról is beszélt, hogy mivel saját mozgalmának (Mindenki Magyarországa Mozgalom) is helyeket kért az ellenzéki közös listán, ez a többi hat pártnak nem nagyon tetszett, viszont akad olyan politikus az ellenzéki listán, akit meg ő vétózna meg.

Márki-Zay azt is elmondta az interjúban, hogy ő a verseny mellett a nyugati kultúra részének tartja azt is, hogy azonos jogokat kell adni mindenkinek, vagyis bőrszín, vallás, szexuális orientáció alapján nem lehet megkülönbeztetni szerinte az embereket.

Bár saját magát nagyon konzervatívnak tartja a válás és az abortusz, valamint a gyereknevelés terén, ezen nézeteit sosem kényszerítené rá senki másra, a melegházasságot pedig támogatná.

Az interjúban a saját családja is felmerült, ennek kapcsán Márki-Zay Péter a Blikknek elmondta, a kislányát a minap zaklatták az interneten őmiatta, a református lelkész pedig a reggeli áhitaton a gyermeke előtt szidta őt – de összességében mégis több pozitív visszajelzést kap. Azt is elmondta, ha jövőre győzne és ő lenne a miniszterelnök, akkor a családja nem költözne Budapestre, mert hét gyermekéből öten már nagykorúak, a két kisebb pedig Hódmezővásárhelyen jár iskolába, és nagyon szeretnek ott élni, ahogy a felesége és ő is. Nemrég egy 12 éves beteg kutyát is befogadtak, reméli, hogy még sokáig velük lehet.

