Az államfő elismerte, több beoltott kellene, de ő sem tudja, hogyan lehetne még rávenni az embereket, hogy oltassák be magukat.

A lehető legtöbb eszközzel, mindent bevetve próbálja a magyar kormány rávenni a magyarokat a koronavírus elleni oltás felvételére Áder János szerint. A köztársasági elnök a klímavédelemről szóló sajtótájékoztatóján fejtette ki, hogy ennek ellenére még mindig sokan vannak, akik így sem akarják felvenni az oltást, holott a keddi oltástagadó apa története is jól mutatja, nagy a baj.

A jelenleginél még több beoltottra lenne szükség Magyarországon, mert az oltás az egyetlen igazi, hatékony védelem a koronavírus ellen

– mondta a Népszavának Áder János, akit egy keddi, a klímavédelemről tartott sajtótájékoztatón kérdeztek a járványról.

Az államfőt a Népszava kérdezte arról egy klímavédelemről tartott sajtótájékoztatón, hogy a környezetvédelem mellett nem kellene-e többször megszólalnia a járványügyi védekezés kérdéseiben is. Áder János erre úgy reagált, hogy a kormányénál intenzívebb oltáskampányt nem lehet folytatni. Egyébként ugyanazzal érvelt, mint Orbán Viktor,

hogy az oltás az egyetlen igazi, hatékony védelem a koronavírus ellen.

Az államfő jelezte, már olyan sokszor nyilatkozott Covid-ügyben, hogy legalább két óra kellene mindet végigolvasni, hallgatni.

A Népszava hozzáteszi, hogy

az elmúlt időszakban ennek nem találta nyomát, de a Köztársasági Elnöki Hivatal azt ígérte, Áder János minden témába vágó nyilatkozatát eljuttatja a lapnak.

A köztársasági elnök egy borzalmas keddi Covid-tragédiával is példázta, miért lenne szükség rá, hogy mihamarabb felvegyék a szkeptikusok is az oltást. Ahogy korábban mi is megírtuk, egy négytagú család oltatlan volt és mindannyian kórházba kerültek súlyos Covid-tünetekkel. Azóta az apa már elhunyt, az anya pedig életveszélyben van. A gyerekek szintén ápolásra szorulnak.

Ennél nem is lehetne egyértelműbb bizonyíték, hogy azt mondhassuk, emberek, térjetek már észhez, még elkerülhetitek az ilyen tragédiát, hiszen van oltóanyag, ingyen van, választani is lehet, sorban állni sem kell

– hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Forrás: Népszava, 24.hu, Blikk.hu