Most Jakab Pétert egy hárommilliós lakásmutyival kínálta meg a Fidesz propagandagépezete – Kiábrándult jobbikosok álltak elő a "leleplező dokumentumokkal"

„Jakab Péter a hivatalos szerződések szerint Budapesten, a XI. kerületi Fraknó utcában bérel egy lakást évi közel 3 millióért, amelyet az Országgyűlés hivatala fizet” – írja a kormányzati médiabirodalomhoz tartozó Bors.

Fotó: Facebook

A Jobbik két vezető politikusa kereste meg közvetítők révén a Bors szerkesztőségét

Mint a 444.hu írja, a lap szerint

Jakabból kiábrándult jobbikosok keresték meg őket a lakásbérlést igazoló dokumentumokkal, és néhány részletet ki is tettek egy szerződésből, de semmi olyat, ami a dokumentumok hitelességét is igazolná.

A Bors munkatársai elmentek a Fraknó utcai lakáshoz is, amit szerintük Jakab bérel, de a ház gondnoka azt mondta, nem látta még ott a Jobbik elnökét, úgy tudja, hogy egy nő lakik a lakásban.

A 444.hu kérdéseire Jakab Péter így reagált a Bors cikkére:

„Az Országgyűlés Hivatala minden vidéki képviselőnek biztosít munkavégzéshez a fővárosban lakást, így nekem is. A Hivatal 423.780 forintos keretet nyit meg erre, én ebből 239 ezer forintot használok fel, melyből egy negyedik emeleti, Fraknó utcai panellakást bérel nekem az Országgyűlés Hivatala. A lakás tulajdonosa nem ismerősöm, tudtommal budapesti lakos, aki az én beköltözésemmel egyidőben költözött el ingatlanból, és csak akkor megy be az ingatlanba, ha én nem tartózkodom Budapesten, de be kell engedni mondjuk a rovarirtót. A lakást csak én használom, és csak akkor, amikor a budapesti munkavégzésem indokolja, hisz azért fizeti a hivatal. Korábban a hivatal egy Etele úti panellakást bérelt nekem, ami a földszinten volt, innen költöztem fel a Fraknó utcai panellakás negyedik emeletére idén tavasszal. A tulajdonos tájékoztatása szerint a lakásban semmilyen cég nincs bejegyezve. Minden más, a fideszes propagandisták már megszokott meséje."