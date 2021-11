Drága lesz a karácsony – brutális áremelkedés nehezíti az ünnepeket

A liszt árának 40 százalékos emelkedését jósolják januárra a malmok. Kilónként 150 forintos nagykereskedelmi árra lehet számítani, ami a boltokban akár 200 forint fölötti árakat jelenthet – számolt be róla az ATV Híradó riportja.



Kép: Pixabay

Ez pedig magával húzza a pékáruk drágulását is, ami újabb, komoly terhet jelenthet a háztartások számára.

A debreceni Hajdúgabona vezetője azt mondja, nem tudják a jelenlegi szinten tartani az árakat. Miközben idén Magyarországon jó minőségű és elegendő búza termett, a termelők azt egyelőre a raktárban tartják. Azt várják, hogy a 65 ezer forintról legalább 100 ezer forintra emelkedjen a tonnánkénti ár.

A malmok ezt már nem tudják kigazdálkodni.

Temaj Ardit, egy debreceni pékségnek a tulajdonosa azt mondja, hogy ha életben akar maradni, akkor kénytelen megemelni az árakat.

Emelkednek az energiaárak, emelkedik a liszt ára, és emelkedik ugyanúgy a többi alapanyagnak az ára is, és mi a fizetéseket szeretnénk emelni, így kénytelenek vagyunk az árainkat is ehhez igazítani, hogy tartsuk a szintet

– magyarázta a híradónak.

Hasonló a helyzet Pécsen is. Az egyik ottani cukrászdában a karácsonyi sütemények lesznek jóval drágábbak idén.

A vásárlók szerint a kenyér már most is drága. Szakemberek szerint a hazai búza az európai piacon is jól eladható, szemben a gyengébb minőségű német vagy francia gabonával, így a termelők akár külföldre is értékesíthetik a készleteiket.

Forrás: atv.hu

Címlapkép: Pixabay