Müller Cecília jelentette be, hogy most már Magyarországon is jelen van az úgynevezett delta plusz variáns.

Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

Nem elég, hogy csütörtökön újabb pánikhullám fut végig az országon, mivel újra kötelezővé tették zárt terekben a maszkviselést, a nap még egy rossz hírt tartogatott. Az országos tisztifőorvos a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon, egy videóban jelentette be, hogy Magyarországon is felbukkant a delta plusz vírusvariáns – szúrta ki a telex.hu.

Müller Cecília mindezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumi vizsgálatai nyomán jelentette ki.

A vírusnak egy rendkívül fertőző, gyorsan fertőző formájával állunk szemben

– mondta. Így részletezte: már a tünetek megjelenése előtti két napban is fertőzhet a megfertőződött személy, az egy háztartásban élők magas kockázatúak. Ez egyébként nemcsak a delta pluszra vonatkozik, hanem a delta variánsnál is így van.

Ezután az oltás fontosságáról beszélt, illetve promózta a november 22. és 28. közötti oltási akciót.

Kórházaink telítődnek, a napi fertőzöttek száma is jelentősen növekszik. Igazából nem is értem, mi az, amivel szembesülniük kellene azoknak, akik nem élnek a védőoltás lehetőségével

– tette hozzá. Tizennyolc év felett mindenki éljen a megerősítő oltás lehetőségével, javasolta.

