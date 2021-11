Az Omega menedzsere is megszólalt.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ahogyan mi is megírtuk, Kóbor János, az Omega frontembere elkapta a koronavírust. Sokan aggódnak miatta, hiszen a zenész nem oltatta be magát és a kora miatt is a veszélyeztetett csoportba sorolható.

Kóbor felesége, Zsóka hírzárlatot rendelt el az ügyben, ezért a jelenlegi állapotáról nem sokat tudunk. A borsonline.hu viszont arról értesült, hogy Kóbort a SOTE Pulmonológiai Klinikáján kezelték Kóbor Jánost, ahonnan nemrég átszállították a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára.

A hírt megerősítette az Omega menedzsere, Trunkos András is. De hozzátette, hogy Kóbor János állapotáról nem mondhat többet, mert a zenész felesége, Zsóka továbbra is fenntartja a hírzárlatot – írja az nlc.hu.

Forrás: nlc.hu, borsonline.hu

