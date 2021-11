Itt vannak a kötelező maszkviselés szombaton hatályba lépő részletes szabályai

Megjelentek a Magyar Közlönyben a kormányinfón bejelentett intézkedések részletszabályai.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be, hogy szombattól visszatér a kötelező maszkviselés a zárt helyiségekben és az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele – írja az MTI-re hivatkozva a 24.hu.

Az új szabályok értelmében újra maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken.

A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.

Ezen helyszínek kivételével a munkáltató határozza meg a munkavégzés során a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

A maszkviselés nem kötelező a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személyeknek.

A bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban az igazgatók és a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb munkahelyeken a munkáltatók határozhatják meg a maszkviselés szabályait.

Az egészségügyi dolgozók és a betegek védelme, valamint a betegellátás zavartalansága érdekében az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele december 10-ig, ha előző oltásuk óta már 180 nap eltelt.

Továbbá egészségügyi dolgozó nem szüntetheti meg jogviszonyát a veszélyhelyzet ideje alatt.

A kormány október végén döntött arról, hogy az állami szférában alkalmazottaknál elvárt a védőoltás felvétele. Most azt is előírta, hogy a Miniszterelnöki Kormányirodán, a Miniszterelnöki Kabinetirodán és a Miniszterelnökségen foglalkoztatottak számára a megerősítő harmadik oltás felvétele is elvárt. A többi minisztériumban a miniszter rendelheti el az emlékeztető oltás felvételét.

Forrás: MTI/24.hu