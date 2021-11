Orbán Viktor: "Ilyenkor nem gatyázni kell, hanem vágni"

Ha még csak egy-egy napra lenne kiugró a benzinár, Orbán szerint ki lehetne bírni valahogy. Miután viszont a szakértők azt mondták, hogy még több hétig vagy akár hónapokig magas lesz a benzinár, korrigálnia kellett a kormánynak – tette hozzá a kormányfő. Már csak azért is, mert a magas benzinár „akkor is bekopog a lakásba”, ha valakinek nincs autója, hiszen például az élelmiszerárakon is meglátszik – közölte Orbán.

Messze 80 százalék fölött van azoknak az aránya, akik támogatják az üzemanyagár csökkentését

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő elmondta: "vívunk egy politikai küzdelmet a baloldallal a rezsicsökkentés ügyében", ez egészült most ki a benzinár kérdésével. A benzinár meghatározását eddig a piacra bízták, és ugyan a legjobb, ha a kormánynak nem kell beavatkoznia, de van helyzet, amikor kell – magyarázta.

Úgy vélte, "azt nem lehet tétlenül nézni, hogy egyszer csak az árak az égbe mennek", és ha minden szakértő szerint az árak több hétig, talán egy-két hónapig is magasak lesznek, akkor reagálni kell. Mert a magas üzemanyagár nemcsak a gépjárművek üzemeltetésének a költségét növeli meg, hanem beépül az árakba – mutatott rá.

Közölte: ha rendkívüli helyzet van, akkor nem óvatoskodni kell. Kiszámolták, hogy mi az, amit még a szereplők ki fognak bírni, úgy látták, ez a 480 forint, és "ott behúztuk a féket".

Orbán azt a szakmai műhelytitkot is megosztotta a hallgatósággal, hogy a kormányban vita folyt a benzinár szabályozásáról, de mint fogalmazott, „ilyenkor nem kell gatyázni”, ha rendkívüli helyzet van, akkor – mint az orvosok szokták – vágni kell, be kell avatkozni.

Én úgy voltam vele, ha vágunk, akkor vágjunk rendesen

– mondta, és kiszámolták, mennyit bírnak ki a piaci szereplők. Így jött ki a 480 forintos ár.

Mint minden döntés után, most is azonnal begyűjtötték a véleményeket, és Orbán szerint 80 százalék feletti az intézkedés támogatottsága.

Orbán Viktor szerint a baloldal mindig is azt követelte, hogy piaci rezsiárak legyenek. "Mi azt mondjuk, hogy a háztartások létfenntartásához tartozó körben ne legyenek piaci árak, hanem fix ár legyen", az üzemanyagnál pedig, amikor a piac nem tudja megoldani a problémákat, akkor avatkozzanak be, tudván, hogy ez csak átmeneti jellegű beavatkozás lehet – mondta.

