Nagy valószínűséggel mégis emelkednek a nyugdíjak választások előtt

A gazdaság romló helyzete nem várt pozitív hatásokat eredményezhet a nyugdíjasoknak.

Korábban csak novemberben kerülhetett sor nyugdíjkorrekcióra akkor, ha magasabb volt az infláció év közben, mint amennyit a kormány betervezett a költségvetésben, és amennyivel januártól emelte a nyugdíjakat. Hiába morgolódtak a nyugdíjas szervezetek, kivételt eddig nem tett a kormány, csak idén, júniusban.

Fotó: 123RF.com

Nos úgy tűnik, jó esély van arra, hogy még a választások előtt ismét kivételt tegyenek. Mint azt a 24.hu megírta, a csütörtök délutáni kormányzati tájékoztatón a járványhelyzet mellett előkerült az infláció ügye is. Nevezetesen az, hogy a legfrissebb várakozások szerint a kormány eredeti 3 százalékos inflációs várakozását jócskán meghaladó mértékű lehet a jövő évi fogyasztóiár-emelkedés.

A lap szerint Gulyás Gergely tárcavezető az erre vonatkozó újságírói kérdésre úgy válaszolt, hogy a kormány is látja ezeket a folyamatokat, de új előrejelzésével megvárja a jegybank december 14-ére várható új, frissített előrejelzését. A kormány ez után tudja módosítani saját inflációs előrejelzését, ha szükséges. Úgy érvelt ugyanis, hogy a jegybank az illetékes az infláció ügyében.

Korábban arról beszélt egy másik kérdésre válaszolva, hogy egyetértés van a Pénzügyminisztérium és a jegybank között abban, hogy az infláció jövőre 3% felett lesz, és abban is, hogy a mindenhol megugrott infláció a jövő év második felére térhet vissza a 3% körüli sávba. Ebből az is következik, hogy a jövő évben nem lesz 3% alatt az infláció – mondta. Elismerte, hogy a mostani fejlemények alapján a kormány is úgy látja, hogy jövőre az éves átlagos infláció magasabb lesz a 3 százaléknál – amennyivel a kormány eredetileg számolt 2022-re, és amennyivel eredetileg tervezte emelni a nyugdíjak összegét az év elején.

Tehát mára gyakorlatilag eldőlt, hogy januárban a tervezettnél magasabb infláció miatt a nyugdíjasok 2022 év elején is kompenzációban részesülhetnek. Mindezek alapján úgy vélik, december közepén kiderülhet, hogy mekkora plusz emelést kaphatnak a magas infláció miatt év elején a nyugdíjasok.

Az átlagnyugdíj 162 ezer forint fölé emelkedhet januárra.

Forrás: 24.hu