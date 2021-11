Jakab Péter, a Jobbik elnöke pár szóban összegezte Orbán jelenlegi politikáját.

Kiemelte, hogy a miniszterelnök úgy rögzítette 480 forinton az üzemanyag árát, hogy annak fele továbbra is adó formájában az államot illeti.

Így a 480 forint fele továbbra is a kormányt gazdagítja. Ez aztán a bátorság! Szó nincs már a jövedéki adó, meg az áfa csökkentéséről, amit Orbán ellenzékből követelt. Nem. A szabadságharcosnál tele lett a gatya. Kell a pénz, kell az adó, hogy legyen miből kifizetni a 13.havi nyugdíjat.

- írja Facebook oldalán.

Jakab szerint a nyugdíj nem érzelmi kérdés, mint ahogyan azt Orbán reggel a Kossuth rádióban kiemelte.

Nem azért kell kifizetni a nyugdíjakat, mert én így érzem, vagy mert jönnek a választások, hanem azért, mert jár. És sokkal több, mint amit most kap egy idős ember. Csak azzal, hogy a Fidesz minden évben csupán az infláció mértékéig emeli a nyugdíjakat és nem veszi figyelembe a bérek változását, évente 440 ezer forintot vesz ki a nyugdíjasok zsebéből. Most ebből, 10 év után visszaadnak egy havit. Majd. Jövőre. Közben az a 13. havi már most az értékét vesztette, látva a forint gyengülését, az árak emelkedését.