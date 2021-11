Újra a történelmi mélypont közelében a forint

Nem volt jó napja a magyar fizetőeszköznek.

Délután átmenetileg 368-nál is járt az euróval szemben, azaz hajszálnyira az új történelmi mélyponttól. A forint esésében a továbbra is visszafogott magyar jegybanki szigorítás lehet a fő mozgatórugó, de közben az is fontos tényező, hogy a világszerte magas infláció, illetve a török kamatvágás lírát gyengítő hatása kockázatkerülést váltott ki a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon. Ez az EKB felőli jelzéssel együtt a dollár átfogó erősödését váltotta ki, az pedig nem szokott jót tenni a feltörekvő piaci devizák között a forintnak se. Erre rátett még több lapáttal a rekordra felfutó magyar koronavírus-fertőzési adat, a térségünkben szaporodó lezárások híre, illetve az, hogy pénteken a JPMorgan alulsúlyozásra ajánlotta a régiós devizákat a magas infláció és a fejlett piaci hozamemelkedés miatt.

A forint újabb ütést kapott a kora délutáni kereskedésben, amelynek során az euróval szembeni jegyzések 367-ről hirtelen 368-ig ugrottak, és így héthavi mélypontra bukott a forint. Mindez azzal párhuzamosan történt, hogy a dollár is újabb erősödési hullámot mutatott az euróval szemben átmenetileg 1,1250 körülig. Jól látható tehát, hogy napon belül is jócskán mozgatja az EUR/USD az EUHRUF árfolyamot is. A 368-as tetőről most 367,5 körülig visszasüllyedt az árfolyam. Közben az USDHUF átmenetileg 327,5-ig kilótt, amire másfél éve nem volt példa, míg a lengyel zloty 12 éves mélypontra bukott ma az euróval szemben.

Emellett az is rontja, hogy a CEE-régióban egyre romlik a koronavírus-járványhelyzet, Ausztriában és Szlovákiában már szigorú korlátozásokat, lezárásokat rendeltek el, és holnaptól itthon is lesz a maszkviselésben és néhány egyéb téren korlátozás, miközben mára új csúcsra ugrott a napi fertőzések száma, és Orbán Viktor kormányfő is elismerte, hogy a negyedik hullámban a neheze még hátravan. Azt is jelezte, hogy ha szükséges, a 480-as üzemanyag ársapkát meghosszabbítják, ez pedig a tartós piaci beavatkozás miatt nem feltétlenül jó üzenet a befektetőknek.

