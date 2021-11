Dúró Dóra nekiment Orbánéknak: "Mi a diktatúra, ha nem ez?"

Közösség elleni uszítás miatt feljelentést tesz a Mi Hazánk a kormány kommunikációja miatt – közölte a Mi Hazánk elnökhelyettese.



Fotó: MTI/Soós Lajos

Dúró Dóra szerint az oltatlanok elleni megbélyegzést olyan szintre emelték Orbánék, ami álláspontjuk szerint bűncselekmény, miközben a sorozatos kormányzati hazugságoknak semmilyen következménye nincsen.

Korábban arról hazudoztak, hogy nem lesz kötelező az oltás, hiszen nem diktatúrában élünk, ez egy szabad ország, ma pedig már arról beszélt a miniszterelnök, hogy "nincs más választás, mindenkinek be kell oltatnia magát"

- írja Dúró Dóra.

Mi a diktatúra, ha nem ez? Azt is hallhattuk alig egy éve, hogy a vakcina élethosszig véd, fél éve még azt is tagadták, hogy harmadik oltás kell, sőt a negyedik hullám kialakulását is igyekeztek elhazudni. A Mi Hazánk szerint nem csoda, hogy az emberek már nem hisznek a kormánynak, hiszen gyakorlatilag semmi nem úgy történt, ahogy azt az ő tájékoztatásaikból hallhattuk. Nincs szó semmiféle nyájimmunitásról sem ötmillió, sem hatmillió beoltottnál sem