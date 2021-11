Nagyot drágultak egy év alatt az alapvető élelmiszerek

Az étolaj ára lőtt ki a legjobban a tavaly októberi szinthez képest, de a liszt ára idén szeptemberi ára októberre közel 7 százalékkal nőtt.

A Népszava cikke szerint idén még a tavalyi magas bázishoz képest is hónapról-hónapra gyorsuló ütemben drágultak az élelmiszerek, októberben a KSH adatai szerint már 5,2 százalékkal haladták meg az egy évvel azelőtti szintet.

Ráadásul minden hónapban találni olyan élelmiszerfajtát, amely árai kiugróan nőttek. A cikk szerint a múlt hónapban az étolaj ára 30,4 százalékkal, a margariné 18,8 százalékkal, a munkahelyi étkezésé 10,1 százalékkal, baromfihúsé 9,3 százalékkal, a péksüteményeké 8,4 százalékkal, a kenyéré 8,1 százalékkal, a büféáruké és az éttermi étkezésé 7,9-7,9 százalékkal emelkedett a tavalyi szinthez viszonyítva. A sertéshúsból egyelőre túlkínálat van, ott inkább az árak tartására törekszenek a termelők, ugyanez a helyzet a pulykaágazatban is – olvasható a cikkben.

A liszt egy év alatt 12,5 százalékkal drágult meg, de a havi változás is kiugró volt, mivel szeptemberhez képest októberben csaknem 7 százalékkal került többe ez az áru. A malmi búza ára is kilőtt, az árutőzsdén tonnájáért már 10 ezer forintot is kínálnak.

Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) tiszteletbeli elnöke a lapnak elmondta, a búza minősége átlagos idén, viszont a betakarított mennyiség kisebb, mintegy 45 millió tonna. Az átlagosan 8 millió tonnás kukoricatermést idén 6,5 millió tonnára várják, ebből már 2 millió tonnát felvásárolt a hazai bioetanol- és kukorica-feldolgozó ipar, és várhatóan az export is ugyanennyit fog kitenni. A kukorica ára is rekordokat dönt, tonnánként 90 ezer forintos szinten mozog. A gabonaárakat a magas üzemanyagárak húzzák fölfelé, ami a szállítás, a műtrágya árára is kihat, utóbbiból kevés van, de VAncsura József szerint a hazai termelőket ezek mellett a gyenge forint is sújtja.

A fehér és a félbarna kenyér kilója 300-350 forint között van, a többi kenyérfajta 400-1000 forint között, vagy még magasabb áron kapható. A lapnak nyilatkozó sütőipari szakértő szerint az energiaárak, a minimálbér és a garantált bérminimum 2022-es emelése pedig tovább nehezít ezen, miközben a sütőipari koncentráció is zajlik: néhány nagy, bolthálózattal is rendelkező cég milliárdos állami közpénzinjekciót kap és emiatt tud fejleszteni, a közepes méretű cégek viszont megtizedelődhetnek. A kicsi cégek éleben maradási esélyeit ugyanakkor a helyi igények kielégítése és az egyedi különleges termékek készítése növelheti a cikk szerint.

A baromfitermékek ára is nőtt, főként a csirkemell filén lehet észrevenni, ugyanakkor a pulykaágazatot a koronavírus miatti tavalyi vendéglátás-leállás, a madárinfluenza is húzta, miközben náluk is jelentkezik az energiaárak növekedése. Ráadásul mivel a nagy pulykatermelő országok növelték a termelésüket, így ez európai viszonylatban lenyomta az árakat.

A sertéságazatban a kínai 2018-as sertéspestis hatása érződik még, a hatalmas ország elszívta még az európai készleteket is – emiatt nagyobb termelésre álltak át, ám év elején már mérséklődni kezdett a kereslet, ami miatt felhalmozódtak a készletek. A túlkínálat miatt alacsonyabbak lettek az árak, miközben ezt az ágazatot is érinti az energiaárak emelkedése.

