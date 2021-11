Elindult az oltási akcióhét, van olyan hely, ahol már reggel hosszú sor állt

November 22. és 28. között reggel 7 és este 19 óra között lehet regisztráció nélkül is menni beadatni az oltásokat.

A hvg.hu cikke szerint elindult az oltási kampányhét (melyet pár hete jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be), mely ideje alatt (november 22. és 28. között) időpontfoglalás nélkül lehet az oltópontokon megkapni a koronavírus elleni vakcinát.

A lap tudósítója több képpel is illusztrálta, hogy reggel hét óra körül is hosszú sor állt az Uzsoki Utcai Kórháznál, ők a harmadik oltás miatt álltak be a sorba, amelynek a vége bőven az utcán állt.

Az oltási akcióhéten minden nap reggel hét és este hét óra között regisztráció nélkül is lehet a jelenleg Magyarországon elérhető vakcinákból kapni. Lehet kérni Pfizert, Modernát, AstraZenecát, Jannsent és Sinopharmot is, a Szputnyik viszont már korábban elfogyott.

Lehet időpontra is regisztrálni a kormányzati honlapon megjelentek szerint (ezt az eeszt felületén lehet megtenni), aki enélkül érkezik, az érkezési sorrendben juthat az oltáshoz hozzá – de nekik is ki kell tölteniük egy regisztrációs űrlapot, amely itt érhető el, az első két oltáshoz szükséges belegyező nyilatkozat formanyomtatványa itt található meg. A harmadik vakcinához szükséges belegyező nyilatkozat ezen a linken, a 12-17 év közöttiek oltásához szükséges szülői beleegyező nyilatkozat ezen a linken található (nekik szülői kíséret is szükséges). Ezeket nem árt már előre kitöltve magunkkal vinni, mert ez meg tudja gyorsítani az ügyintézés idejét, ha nem a helyszínen kell kitölteni. Az oltáshoz szükség van még a TAJ-kártyára és a személyi igazolványra is.

Ami fontos: maszkot viseljen mindenki zárt térben, illetve sorban állás közben sem árt, még ha szabad levegőn van is állnak épp.

Nyolc oltópont várja az oltásra érkezőket a Honvédkórházban

Nyolc oltópont várja a Honvédkórházban a hétfőn indult oltási akcióhétre érkezőket – mondta az intézmény főigazgatója az M1 aktuális csatornán.

Wikonkál Norbert Miklós a műsorban elmondta, akár regisztráció nélkül is beoltathatják magukat az emberek a kormány által meghirdetett oltási héten.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus-járvány okozta egészségügyi problémát az oltással lehet kezelni, ezért mindenkit arra kért, hogy vegye fel a vakcinát.

Hozzátette, a koronavírus esetében nem lehet előre megmondani, hogy kire, miként hat a fertőzés lefolyása, ezért érdemes előre védekezni.

"Nemcsak az a veszély van, hogy valaki belehal a vírusba – bár az is egy nagyon komoly kockázat – de olyan életminőség-romlás jár vele együtt, amit szerintem sokan szeretnének elkerülni" – fogalmazott Wikonkál Norbert Miklós.

