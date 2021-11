Megtelt a Dél-pesti Centrumkórház intenzív osztálya, Szlávik szerint további intézkedések szükségesek

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa elmondta, hogy náluk az intenzív osztály tele van, és az ott kezelt koronavírusos betegek 80-90 százaléka oltatlan.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szlávik János az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorának vendége volt, ahol elmondta, az ő osztályán sok beteg van, de még nem mondható telítettnek, ez azonban az intenzív osztályról már nem mondható el, ott szinte folyamatosan száz százalékon pörög a munka.

A szakember szerint sok oltatlan beteg van, és vannak olyanok is, akik az oltás ellenére is bekerülnek a kórházba, de utóbbiak általában nem kerülnek intenzív osztályra, és meg is gyógyulnak.

Szlávik János szerint különböző intézkedéseket kell meghozni ahhoz, hogy ezt a járványt le lehessen törni, az is elképzelhető, hogy további intézkedésekről kell majd a közeljövőben dönteni, mert a szennyvízben emelkedik a víruskoncentráció, ami azt jelenti, hogy a következő két hétben nem számíthatunk arra, hogy a helyzet javulni fog.

Forrás: blikk.hu

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd