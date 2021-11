Autó stop: hónapokig vizsgálják még, hogy létrehozzák-e a forgalomcsillapítási övezetet a VII. kerületben

Bár a legutóbbi testületi ülésen az eddigi forgalomcsillapítási projekt meghosszabbításáról döntött a többség, legalább fél évig csak hatástanulmány készülhet a belső-erzsébetvárosi védett övezet bevezetéséről, azaz az autósforgalom kitiltásáról – nyilatkozta a Hírklikknek Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere.

Fotó: Facebook

Az elképzelés viták kereszttüzébe került, de feltehetően minden döntés úgy életszerű, ha megvitatják. Ezzel együtt merész tervnek tűnik Budapest frekventált területén forgalomlassítással vagy korlátozással élni, de a gyakorlat és a helyi lakosok érdeke dönt, amint történt ez a budai Várnegyed vagy az V. kerület esetében.

A lap kérdésére, hogy miképpen tehetik védett övezetté a főváros egyik legforgalmasabb kerületét, Erzsébetváros polgármestere közölte: egyelőre a parkolási korlátozások hatástanulmánya zajlik, csak utána dolgozzák ki az autómentes övezet részleteit.

„A múlt heti testületi ülésen úgy döntött a képviselők többsége, hogy meghosszabbítjuk a forgalomcsillapítási pilotprojektet 2022. június 30-ig. Ennek három oka van. Az egyik, hogy még mindig van legalább három olyan utca, a Klauzál, a Síp és a Holló utcák, ahol a forgalom túlzottan megnőtt, ezért az ott lakók joggal kérik, hogy próbáljunk valamilyen megoldást keresni erre a problémára. A másik ok, hogy miután minden engedélyt beszereztünk és elkezdődött a közlekedési táblák előállítása is, január elsejével véglegesen ki tudjuk jelölni, illetve meg tud indulni a kizárólag lakossági parkolóhelyek ügye. A testület úgy döntött, ezután szükség van néhány hónapra, hogy meglássuk, milyen a hatása az új parkolási rendszer kialakításának. A harmadik ok pedig a védett övezet ötlete, amelyet Belső-Erzsébetváros egy kisebb részén, például a Klauzál utca, Károly körút, Dob utca és Dohány utca által határolt területen építenénk ki”