145 rendbeli csalás miatt körözték a férfit, tűzoltók nyitották ki az ajtót a rendőröknek az elfogásához – videó

Fel kellett nyitni az ajtót védő rácsot, de utána az ajtót is be kellett törni, hogy elkaphassák azt a férfit Budapesten a rendőrök, akit 145 rendbeli csalás miatt köröztek öt éve. A férfi bűncselekménye által okozott kár közel 30 millió forint.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint a főkapitányság Célkörözési Osztálya a Bűnügyi Bevetési Osztállyal együttműködve fogott el november 16-án egy lipótvárosi társasházban egy 32 éves férfit, akit 2016 óta köröztek csalás bűntett miatt.

Fotó: YouTube/police.hu/részlet a videóból

A közlemény szerint P. Ádám lakásába nem volt egyszerű bejutni, először a bejárati ajtót fedő vasrácsot kellett felnyitni a tűzoltók segítségével, majd az ajtót is be kellett törni. A lakásban a rendőrök a keresett férfi mellett több mobiltelefont, laptopot, számítógépet, dokumentumokat és nyolcmillió forintot találtak.P. Ádámnál még egy más nevére kiállított, de saját fényképével ellátott személyi igazolvány is volt.

"A gyanú szerint P. Ádám 2015-ben számos sértettet ejtett tévedésbe olaszországi nyaralások meghirdetésével, azonban a befizetett többszázezres összegek ellenére soha nem jött létre még csak a szállások lefoglalása sem. A megtévesztés érdekében a férfi fiktív céget is alapított, amely internetes közvetítő és kereskedő oldalakkal szerződött, így egyre szélesebb ügyfélkört ért el. A bűncselekménnyel okozott kár közel harmincmillió forint"

- olvasható a közleményben, amely szerint a férfit elfogása után a XIX. Kerületi Rendőrkapitányságon állították elő, ahol 145 rendbeli csalás gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztették letartóztatását is (utóbbit a bíróság rendelheti el).

Forrás: police.hu