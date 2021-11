Nem enyhül a járvány: meghalt 171 beteg, 6518 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Meghalt 171, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 6518 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – közölte kedden a koronavirus.gov.hu.

Fotó: Nhac NGUYEN / AFP

A kormányzati portálon azt írták: 1 032 215-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 33 343 ember, a gyógyultak száma 851 314-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 147 558.

Kórházban 6830 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 49 737-en vannak, a mintavételek száma 8 157 875.

Azt is kiemelték, hogy eddig 6 043 116 embert oltottak be, közülük 5 801 593-an a második, 1 939 582-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

Forrás: MTI