Jakab Péter reagált arra, hogy a Bors szerint fél napon át bujkált élettársa lakásán: "Minden csak a szokásos fideszes hazugság"

A Jobbik elnöke szerint minden idők legmocskosabb kampánya zajlik most.

A Fidesz-közeli bulvárlap, a Bors hétfőn indította az újabb háborúját Jakab ellen, „Miért bujkál új élettársával Jakab Péter?” címmel tettek közzé leleplezőnek szánt cikket arról, hogy a Jobbik elnöke egy lakásba ment be, majd jött ki onnan egy nővel, aki a lap szerint a szeretője.

Kedden aztán újabb cikkel jöttek ki, amelyben arról írtak, hogy Jakab kocsija „ahogy hónapok óta annyiszor, most is ott állt élettársa lakása előtt”. Azt is hozzátették, Jakab hónapok óta bujkál itt élettársával, "családját és a közvéleményt megtévesztve. A Bors fotóit itt nézheti meg.

A Telex megkérdezte Jakab Pétert, aki szerint szokásos fideszes hazugságról van szó, amivel a propagandisták végrehajtják a kormány által beígért, minden idők legmocskosabb kampányát. Ezt reagálta Jakab a vádakra:

"Vasárnap éjszaka érkeztem meg Miskolcról, és miután nem volt parkolóhely az albérletem előtt, a tőlem kb. 3 percnyi sétára található Csóka utcán tettem le az autót, hogy onnan vigyék el másnap kereket cserélni. Az éjszakát az albérletemben töltöttem, ott adtam interjút fél nyolckor a Spirit Fm-nek, ezt követően mentem át a Csóka utcára, ahol a kabinetfőnökömmel és a választmányi elnökünkkel végeztük a napi teendőket, majd délután távoztunk. A ház előtt várakozó propagandistának pedig nagyon készségesen válaszoltam. Minden egyéb szokásos fideszes hazugság, amivel a propagandisták végrehajtják a kormány által beígért, minden idők legmocskosabb kampányát.”

