Emberek halnak meg Müller Cecíliáék miatt – nekik csak a politikai haszonszerzés számít

Azokban az országokban, ahol 87-90 százalékos a beoltottság, ott nem arról beszéltek az illetékesek, hogy hány embert büntettek meg a helytelen maszkviselés miatt, hanem arról, hogy hogyan néz ki a járványgörbe, a kórházban hány embert ápolnak, hogyan kezelik őket és mi várható a következő két hétben



Egy járványügyi helyzetben annál nagyobb a mozgástere egy országnak és annál jobban nyeregben lehet az egészségügy, ha minél több adat áll rendelkezésre. A kórházakról, az emberekről és mindenről

– mondta el Kemenesi Gábor virológus egy podcastben, majd hozzátette:

nem ismer olyan adatot, amit el kellene titkolni, ellenkezőleg az a tapasztalat, hogy a beoltottság növelésének a nyílt kommunikáció a legfontosabb feltétele.

Megszólalt Nagy Marcell, a Magyar Orvosi Kamara titkára is, aki kiemelte, hogy:

Ahol nem transzparens az egészségügy, ott a betegek gyógyítása is sokkal nehezebb és bizonytalanabb. Szakmai szempontból egyáltalán nem hasznos például, hogy a hazai járványügyi adatok nem hozzáférhetők.

Arra a kérdésre, hogy akkor milyen szempontból hasznos, tömören csak azt felelte:

Kizárólag politikai haszna van.

Hozzátette azt is, hogy számtalan alkalommal jelezték az illetékes minisztériumoknak, hogy az adatok publikálása növelné az egészségügyi rendszer hatékonyságát, de nem történt változás.

Hosszú írásban fejtette ki álláspontját a kérdésről Ferenci Tamás biostatisztikus, az Óbudai Egyetem docense is.

Az őszinte kommunikáció, a transzparens adatközlés és döntéshozatal, az emberek partnerként kezelése a sikeres járványügyi védekezés egyik alapja

– szögezi le ő is felütésként. Ferenci azt a szempontot is kiemeli, hogy az átlagemberektől sem várható el, hogy a helyzet súlyának megfelelően viselkedjenek, ha pont a helyzet valódi súlyosságát nem ismerhetik meg.

Szerinte az embereknek nem róható fel, ha nem oltatják be magukat, nem, vagy csak ímmel-ámmal tartják be a járvány féken tartását szolgáló ajánlásokat. Ferenci kitér arra is, hogy az adatok minőségbiztosítási szempontból is fontosak.

Az adatok egyúttal az egészségügyi ellátórendszer működésének jóságáról, a járványkezelés hatékonyságáról is tudósítanak. Amennyiben ugyanis ezek csak 'belső kommunikációban' van visszacsatolva, akkor sokkal kisebb a nyomás a javítás irányába, ha azonban az érintettek tudják, hogy erről a közvélemény is értesül, akkor ez jellemzően már önmagában is nagyon jól kikényszeríti a sokkal jobb minőségű munkát.

Ez pedig már közvetlenül is veszélyezteti mind az ellátást, mind a járvány elleni védekezést, mivel az adatokhoz így azok a szakértők sem férnek hozzá, akik segíthetnének a stratégia alakításában, a helyzet közérthető formában történő bemutatásában.

A kormány viszont nemcsak visszatartja ezeket a létfontosságú adatokat, hanem ráadásul még folyamatosan meg is sérti azokat az elveket, amire hivatkozva mindezt megteszi.

