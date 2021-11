Ködösen indul a szerda, éjszaka már jócskán fagyhat is

Napközben viszont a napsütésé lesz a főszerepe, túlnyomóan napos és száraz időre lehet számítani. Éjjel azonban -6 °C is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán a pára- és ködfoltok mindenütt megszűnnek, ezt követően a napsütésé lesz a főszerep, túlnyomóan napos, száraz időre lehet számítani. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de késő estétől Sopronnál már megélénkülhet a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között alakul. Késő estére általában -4 és +1 fok közé hűl le a levegő.

Szerda éjjel eleinte még derült lesz felettünk az ég, majd főleg az éjszaka második felétől dél felől terjeszkedni kezd az alacsonyszintű rétegfelhőzet. Emellett párás lesz a levegő, főleg a délnyugati és északkeleti megyékben köd is képződik. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de Sopronnál megélénkül a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között valószínű. A fagyzugokban, homokhátságokon ennél akár hidegebb is lehet.

Csütörtökön a párásság és a köd fokozatosan megszűnik. Eleinte főleg réteg- és fátyolfelhőzetre számíthatunk, emellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek az ország nagyobb részén. A nap második felétől már vastagabb felhők is érkezhetnek. Kezdetben legfeljebb szitálás valószínű néhol (reggelig az északkeleti határ közelében elvétve nem teljesen kizárt ónos szitálás, jelentéktelen hószállingózás). A délutáni, esti óráktól helyenként kisebb eső is előfordulhat, nagyobb eséllyel az északnyugati, északi megyékben. A délkeleti, déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, a délkeleti tájakon a magasabb értékeket.

Forrás: met.hu