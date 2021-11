Márki-Zay Péter úgy látja, Hernádi Zsoltot ki kellene adni a horvátoknak

A Fudan Egyetemet és a Budapest-Belgrád vasútvonalat kínai forrásból kellene fizetni, és újratárgyalná a paksi atomerőmű-bővítést is, miután megnézte az oroszokkal kötött szerződést.

A Balkan Inside című online lapnak adott interjút Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt, hódmezővásárhelyi független polgármester, amelyben többek között a kormányváltásról, korrupcióellenes ügyészségről beszélt (ezeket a témákat korábban már kifejtette több helyen is).

A 24.hu szemléje szerint az interjúban Márki-Zay Péter felhozta Hernádi Zsolt MOL-vezér ügyét is, akit a horvát hatóságok elítélték, de nemzetközi körözést is kiadtak rá – emellett pedig kiadatását is kérték, amit a magyar bíróság elutasított. (Gruevski volt észak-macedón elnök kiadatásáról is szó volt az interjúban.)

A 24.hu cikke szerint idén októberben a horvát legfelsőbb bíróság megerősítette a Zágráb megyei bíróság első fokú ítéletét Ivo Sanader volt horvát kormányfő és Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója perében. Sanader korábban hat évet kapott, az ő megvesztegetésével vádolt Hernádit két év börtönbüntetésre ítélték távollétében.

"A legfelsőbb bíróság indoklása szerint Sanader megegyezett Hernádi Zsolttal, hogy 10 millió euró fejében a magyar társaság irányítói jogokat szerezzen az INA horvát olajipari cég felett, és arról, hogy az INA-ból kivonják a veszteséges gázágazatot. A pénzt fiktív szerződés alapján Robert Jezic, a per koronatanújának céges számlájára kellett volna átutalni. 2009-ben 5 millió euró megérkezett a számlára, míg a másik ötmillió euró nem került befizetésre – közölte a testület. Hernádira az Interpol is adott ki körözést"

- olvasható a cikkben, amely szerint az Európai Bíróság is olyan döntést hozott, amelynek értelmében Hernádi kiadása nem lett volna megtagadható.

Márki-Zay Péter ennek kapcsán mondta el az interjúban, hogy egy nemzetközi körözést minden egyes kormánynak tiszteletben kellene tartania, Magyarországnak pedig nem lenne szabad támogatnia senki olyant, akivel szemben ilyen bűncselekmények gyanúja merül fel.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt arra a kérdésre, hogy támogatná-e Hernádi kiadatását, a következőt válaszolta: Igen. Minden esetben együtt fogunk működni a horvát hatóságokkal a bűncselekmények kivizsgálásában.

A beszélgetésben a Fudan Egyetem budapesti campusának ügye is felmerült, ezzel kapcsolatban Márki-Zay arról beszélt, felőle megépülhet az egyetem, csak ne a magyar adófizetők pénzéből. A Budapest-Belgrád gyorsvasúti fejlesztést is szerinte kínai forrásból kellene finanszírozni. A paksi atomerő bővítése kapcsán pedig azt nyilatkozta, újratárgyalná az ügyet, miután látta az orosz féllel kötött szerződést.

A Balkan Inside interjúja, magyar nyelven:

