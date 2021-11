Ujhelyi durván nekiment a Fidesznek: "Aljas halálkufárok!"

Ujhelyi István szerint nincs elég hely felsorolni a Fidesz-elit elmúlt évtizedes bűneit. Úgy gondolja "kétségtelenül a legundorítóbb és leggyomorforgatóbb tettük a halálos Covid-járványon való, állami szinten szervezett nyerészkedésük volt" – olvasható a hírklikk oldalán.



Elmondása szerint vissza kell fognia magát ahhoz, hogy ne használjon durvább kifejezéseket ezekre az emberekre, de akkor is kimondja:

Úgy gondolja bűnrészes benne mindenki, aki ehhez asszisztált, tűrt, vagy csak félrenézett.

Vérlázító, ahogy a kormányzati megmondóemberek még most is gőgös felsőbbrendűséggel oktatnak ki bárkit, aki kérdéseket tesz fel a járványkezeléssel kapcsolatban és döfik azonnal oda, hogy az ellenzék „oltásellenes”, az ellenzék „ráront a nemzetére”. Hogy nem szégyellitek magatokat?! Hogy nem süllyedtek el összeroppant gerincetek súlya alatt?! Hogyan tudtok minden reggel tükörbe nézni azok után, hogy még a többtízezer tisztes magyar ember halálát követelő járvány közepén is csak a lopáson járt az eszetek?! Milyen emberből vagytok ti?!