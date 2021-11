Lemondott a bántalmazásokkal vádolt úszóedző, Turi György

Wladár Sándor úszószövetségi elnöki közleményt adott ki, amelynek a lényege: Turi György lemondott, már nem szakmai alelnöke a Magyar Úszó Szövetségnek.

A szövetség elfogadta a sportvezető lemondását. Turi György az edzőbizottságot sem vezeti tovább.

MTI Fotó: Illyés Tibor

Az elmúlt hetekben Turi több korábbi tanítványa, köztük a négyszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok Cseh László is úgy nyilatkozott, hogy az edző „lelki terrort” alkalmazott az edzések során és fizikailag is bántalmazta az úszókat.

Kiss Noémi író is arról számolt be, hogy „az is előfordult”, hogy Turi „berángatott egy fiút a vécébe, majd ott agyba-főbe verte”, Reményi Diána pedig arról beszélt, hogy Turi rendszeresen mérlegre állította a tizenéves lányokat az egész csoport előtt, és ha húsz dekát híztak, közölte velük, menjenek haza röfögni.

Forrás: MTI